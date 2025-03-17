林峯街頭被捕獲遭大媽寸「咪又係人一個」　本尊依然笑笑口

藝人林峯去年憑電影《九龍城寨之圍城》登上事業另一高峰，工作接到手軟外，還人氣爆燈，每到之處都塞爆人，林峯向來亦無架子，是公認「Nice Guy」。不過他近日現身街頭時，竟意外被一位大媽寸爆！

近日，有網民在社交網分享街頭野生捕獲林峯的片段，並寫上：「街頭偶遇林峯，大媽金句引熱議！」片中所見，一身運動裝帥氣打扮的林峯，從座駕落車，在多位工作人員陪伴下穿過馬路前往活動地點，現場夾雜不少圍觀市民和粉絲，林峯友善即向大家微笑揮手，展現一貫的親和力，就算期間有人想湧前近距離拍照，他也沒黑臉，全程面帶微笑，而女工作人員則禮貌地擋駕：「唔好意思，唔該讓一讓。」

不過，在一片「阿峯、阿峯」的歡呼聲中，竟傳來一位大媽不屑地說：「咪又係人一個，有咩唔同啫？」不少粉絲對此感到不滿，寸那位大媽說：「因為佢覺得咪又係人一個有咩唔同嗟，然後要拍低仔細研究下有咩唔同咯」、「大碼（媽）愛而不得」、「但大媽又係度對臉拍喔。」雖然不知林峯當刻是否聽，依然笑笑口，但網民普遍覺得這位大媽這樣說就似乎不太好，認為藝人即使是公眾人物，但也應得到基本尊重。