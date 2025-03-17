精挑細選　下午茶點各有主題

的骰的下午茶點想令人留下深刻印象，食材和造型都很重要。多間餐廳以特定食材或主題推出新主題下午茶，配合味道、意境設計，最適合打卡後享用。

甜美莓香

來到春天，就是吃士多啤梨的好時候。西九五星級酒店咖啡廳由即日至4月30日推出「春の限定。福岡草莓祭」下午茶，當地出品的士多啤梨鮮紅碩大，甜酸度平衡，果肉多汁。用來製成士多啤梨慕絲配宇治抹茶餅乾、士多啤梨芭菲、開心果朱古力泡芙、士多啤梨麻糬瑪格麗特塔和鬆餅配果醬等茶點，時令又搶眼。

「芝」香「朱」味

鹹甜的配搭能提升食物味道，佐敦一間酒店自助餐廳逢星期六、日及公眾假期推出「芝士愛朱力」周末下午茶自助餐，芝士頭盤有布里芝士、丹麥藍之士和打芝士等多款口味選，可配帕爾馬火腿、莎樂美腸和辣肉腸等享用。其他有風乾火腿芝士薄餅、焗芝士海鮮配法式多、烤卡杧貝爾芝士配脆麵包條、焗芝士雞肉菠菜和酸忌廉煙肉芝士薯條等，每位客人可獲2隻黃金芝士焗蠔。朱古力的話，鹹點有香草檸檬烤雞配朱古力威士忌汁，甜品有朱古力棉花糖三文治、忌廉芝士雜莓芭菲、朱古力鹹蛋黃芝士蛋糕、覆盆子朱古力慕斯蛋糕、朱古力牛油蛋糕、朱古力雲石蛋糕和朱古力心太軟等，最是「芝」香「朱」味濃。

多款選擇

想試多點不同口味？無問題，酒店集團旗下多間餐廳由即日至4月帶來5款不同主題的下午茶。意大利餐廳的士多啤梨主題就有士多啤梨啫喱配鴨肝醬、士多啤梨法式泡芙配吉士醬和馬卡龍等，咖啡廳的春日櫻花周末下午茶自助餐就有精緻的櫻花士多啤梨蛋糕卷和櫻花清酒水晶糕等，大堂酒廊的春櫻漫舞下午茶先以迷你牛肉漢堡、瑞士風乾火腿撻及意大利車厘茄水牛芝士沙律等鹹點開開胃，緊接有櫻花石榴慕斯蛋糕和櫻花大福等甜點。另一間酒店咖啡廳推出醇香咖啡下午茶，咖啡歌劇院蛋糕、咖啡酒慕絲蛋糕和阿法奇朵夠吸引。至於新派餐廳有味遊泰國下午茶，除有辛香小點，還有榴槤芝士蛋糕、斑蘭椰子蛋卷和杧果糯米飯等甜點享用。

奢華魚子醬

晶瑩剔透的魚子醬作食物點綴，奢華又添鮮。法國魚子醬品牌早前在銅鑼灣開設新分店，除為客人帶來魚子醬巴斯克芝士蛋糕和The Royal Bite組合等新品，還有分店新推的魚子醬下午茶餐，當中包括30克魚子醬配小圓餅和三文魚等，還有小甜點配襯，配以香檳或粉紅玫瑰香檳，滋味更佳。

青葱翠綠

來到春日，綠草如茵，尖沙咀意大利餐廳和醫美品牌合作，以綠色食材作主調打造綠韻物語下午茶，鹹點有鐵板肉眼扒伴薯角及阿根廷青醬、即烤意大利青瓜配菲達芝士香草薄餅、伊比利亞火腿帕爾瑪芝士火箭菜卷、香草吞拿魚伴牛油果蛋黃醬、意式炸飯糰伴蘆筍青醬和意大利青瓜鹹芝士蛋糕卷伴三文魚子，甜品主要選用抹茶和開心果，有抹茶意大利芝士餅、抹茶吉士泡芙和開心果忌廉脆卷筒，下午茶的飲品配搭同樣選用青瓜、薄荷酒和抹茶等調配，互相呼應，惠顧客人亦可獲特選逆時光禮盒，感覺更豐富。