古天樂嘆電影業世代變　唔介意全裸「獻身」

影帝古天樂（古仔）和袁澧林（Angela）今日（17日）亮相「第49屆香港國際電影節」記者會，吸引大批傳媒到場採訪，場面熱鬧。本屆電影節將於4月10-21號舉行，屆時將會選出10部「焦點影人」古仔作品播放。活動上播出他早前受訪片段，期間談到對目前電影業前景睇法，他不諱言：「呢3、4年係更替年，會迎來大整改，影人必須迎合觀眾而作出轉變。」他更形容今次獲選出的10部戲，代表自己不同階段成長，及比較滿意的作品。而「電影節大使」Angela則形容自己的心情既開心又緊張：「令我反思自己同電影嘅關係，係時候擔起宣揚及分享電影嘅責任。」

大會揀選了由廖子妤及許恩怡主演的電影《搖籃凡世》作為開幕電影，２女偕同拍檔袁富華，以及導演張吉安亦有現身。談到今次故事主題圍繞馬來西亞棄嬰問題，戲中扮演棄嬰中心義工的廖子妤說：「雖然我係馬來西亞人，但太耐冇講馬拉話喇，拍攝嘅時候覺得要練番，同埋重新適應馬來西亞嘅工作節奏。」許恩怡破格扮演未婚媽媽，她同樣指被馬拉對白考起，幸而工作人員有事先準備好朿戈關台詞錄音給她，好讓她跟着去練。而盧鎮業及談善言亦有出席，於台上作簡單介紹。大會揀選的閉幕電影則是柏林影展金熊獎最佳電影得獎作品《性愛夢之造夢》。

古仔與Angela齊齊受訪。談到「焦點影人」身份，古仔說：「最重要嘅責任係推廣香港電影啫。我都拍咗百多部電影，都仲有啲角色想挑戰，之前啱啱先有人問我可唔可以全裸演出，以前唔得嘅，依家世代變，唔會介意！」對於影業最大的貢獻，他坦言最難忘是疫情期間全面停頓，自己繼續籌拍電影兼派錢給有需要同業共渡難關。他又續指電影工作者總會每年都會投資約千萬，資助比賽勝出者拍攝2部電影，但現時市道低迷或會減至一部：「不過我都會盡量堅持，希望可以維持現狀。（你公司今年會開幾多套戲？）同往常一樣兩至3部，不過仲有啲戲仲未推出。（會唔會有《九龍城寨之圍城》般大製作？）未知，要睇劇本趕唔趕得切。」

談到劉青雲昨晚得獎表示對香港電影依然信心十足，古仔大表認同：「我只係對經濟冇信心啫，今年啲賀歲片票房有史以來未試過咁低。（失望？）冇話失唔失望，市道需要時間去復常，依家都「郁緊」，有得郁好過冇得郁。」而《九龍城寨之圍城》於日本票房已逾3億日元，他坦言非常樂意再去日本宣傳，對於日本叉燒飯因此賣到「一碗難求」，他認為能透過電影宣傳香港文化是很好的事。Angela則坦言即使如今是到低迷，自己仍有新計劃正在進行中，覺得相當感恩。