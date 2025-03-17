金賽綸曾被威脅禁止公開蜜照　遺屬稱考慮向金秀賢提告

韓國女星金賽綸於上月16日自殺離世，其家人今午（17日）正式起訴記者出身的網紅李振浩損害死者名譽，代表律師發表遺屬最新立場。遺屬方面表示金秀賢的事務所Gold Medalist去年曾向金賽綸兩次發出律師信，在發送第一次還款通知信後，金賽綸向金秀賢發出求情短訊，沒有得到回覆，之後金賽綸再收到Gold Medalist第2次發來的律師信，當中列明禁止她再次公開與金秀賢的蜜照，又禁止她與事務所其他藝人聯絡，並指《淚之女王》播出期間因為她上傳的照片蒙受損失，便會要求她作出賠償。

雖然事務所聲稱為免惹起瀆職嫌疑，只是形式上發出催債信，但事實上信內卻有還款期限，所以是必須償還債務的通知書，而在第2次發出律師信後，金秀賢一次也沒聯絡她。遺屬坦言無法想像金賽綸生前收到這些法律文件後，承受多大心理痛苦，亦不明白為何事務所日前才發聲明表示會等待遺屬方面的聯絡，最後家人還表示正考慮今後向金秀賢方面提告。家屬又稱近日整理金賽綸遺物時，找出更多證據，並將於今晚透過短片平台「橫豎研究所」公開。

遺屬又公開了AI版金賽綸的視頻，跟大家進行最後的道別：「雖然現在無法見面了，但我的心一直與家人同在，請記着我明朗與溫暖的模樣。」