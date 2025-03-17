俘虜老中青中菜胃　經典新派兼備

中菜向來備受老中青喜愛，既有傳統又有摩登混搭等多種選擇，加上一班大廚不時推陳推新，以創意及精湛烹調技藝炮製出一系列令人垂涎的佳餚，最近就有中菜食府推出全新菜單，滿足一眾食饕的中菜胃！

星級饗宴

米芝蓮名單上星期出爐，不少人氣中菜府蟬聯，其中位於佐敦的酒店中菜廳就連續9年榮譽米芝蓮一星，為了慶祝獲得這份殊榮，行政總廚譚棟師傅特別設計了8道菜米芝蓮星級盛宴（需預訂），用優質食材及高階手藝帶來多道餐廳名菜，頭盤就有的明爐蜜汁叉燒、菜話梅車厘茄和花雕醉雞，還有手工菜的珊瑚蛋白百花釀帶子和矜貴的松茸花膠佛跳牆、十頭鮑魚扣南乳一字骨、豉油皇煎斑球、迷你砂鍋和牛鬆炒飯，並以擂沙湯圓伴香杧糯米卷和南瓜仙米露為盛宴畫上完美句號。

聯乘滋味

有逾半世紀歷史的飲食集團旗下的潮州打冷飯店，今年與踏入60周年的本土經典漫畫《老夫子》合作，推出一系列懷舊菜及多款周邊美食。漫畫經典角色更會化身成大廚及侍應，為將軍澳店「炮製」獨家菜單，好似用作者王澤最愛的鹹魚入饌，創作出「耐人尋味」（鹹魚蓉蓮藕煎肉餅）、「一舉兩得」（鹹魚肉絲韭菜花）、「勢均力敵」（鹹魚蒸馬友）；還有多款懷舊菜好似百花大腸、蜜椒番薯牛柳粒、蒜蓉炒番薯苗等。此外，還有多款聯乘美食，好似以老夫子及大番薯作設計、融入漫畫特色及香港元素的同時，於餅點及醬油配方加入潮州風味，包括低糖芋泥酥、原味及鹽味香葱味的港式蛋卷、鹹魚醬、麻辣醬和蝦米辣椒油，相信是不少6、70後的童年回憶，亦是不少喜愛新鮮感與美味的巴絲打必試之選。

名廚手藝

位於荃灣西酒店內的中菜廳，最近迎來擁有近38年專業廚藝經驗的本地名廚黃偉成師傅出任全新任行政總廚，並帶來全新的「黃偉成總廚鮮味饗宴」（兩位起），菜式有清酒醉鮑魚伴冰煙日本茄子、椰皇響螺燉鷓鴣湯、阿拉斯加蟹肉芝士焗牛油果、無錫汁燴龍蝦、海皇湯鮮蝦球稻庭烏冬及山梨水蜜桃酒果凍伴迷你酥皮蛋撻。當中的阿拉斯加蟹肉芝士焗牛油果及無錫汁燴龍蝦可以說是大廚的招牌手藝，前者用上鮮甜阿拉斯加蟹肉配上香濃芝士釀入牛油果之中再烘焗，香氣四溢，味道層次豐富。後者則用上傳統的無錫醬汁與鮮美龍蝦巧妙融合，酸甜有致，鮮味突出，展現出獨特的風味與層次。