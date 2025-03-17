陳奕迅父親潮人打扮飛悉尼撐兒子巡唱　被封「最Chill觀眾」

歌神陳奕迅近日在悉尼展開巡唱，有眼利歌迷野生捕獲陳奕迅的父親陳裘大低調現身觀眾席，更在社交網Po出2人合照，只見當日的陳裘大以一身紅藍撞色的前衞打扮為兒子撐場，精神狀態十分不俗。

有網民在悉尼站巧遇陳奕迅父親陳裘大的合照，並留言：「對不起各位，我先見家長了，15號悉尼場真的炸了！！！！染上陳奕迅我這輩子算是完了！！！五十陳順火辣辣！！以後多多來悉尼呀！趴在欄杆上看他太幸福了，國內根本沒這麼自由。」照片中可以看到陳裘大頭戴淺藍色Cap帽及粉紅色鏡框眼鏡，再搭配鮮紅外套及淺藍色牛仔褲，一身潮服造型相當時髦個性，他在台下親民地與粉絲合照，並展露和藹可親的笑容，精神奕奕的狀態獲讚完全不像八旬老人。帖文發布後引來不少網民留言：「啊啊啊啊恭喜妻子見到公公啦！」、「好孝順出國工作帶着老竇去旅遊。」

不過另一名網民則貼出同場照片，發現陳裘大竟在兒子賣力地站在台上飆唱歌曲時，淡定坐在台下玩手機做低頭族，螢幕白光直接照亮臉龐，對比台上陳奕迅努力工作的模樣，反差畫面讓網民笑言：「老爺子全場最Chill」、「原來摸魚基因會遺傳。」