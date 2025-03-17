香港電台參與國際傳播論壇　獲贈播《熊貓奇遇記》

香港電台（港台）今日（三月十七日）參與由國家廣播電視總局國際合作司主辦的國際傳播論壇（論壇）。在論壇期間舉行的合作項目發布儀式上，港台獲四川廣播電視台及北京廣播電視台贈播《熊貓奇遇記》。四川省委宣傳部副部長、省廣電局局長李曉駿、廣播處長關婉儀以及北京廣播電視台導演郭洪瀧出席發布儀式。

港台發言人表示，「港台衷心感謝國家廣播電視總局中國廣播電視香港記者站的協調幫助，以及四川及北京兩地廣播電視台免費贈播《熊貓奇遇記》。《熊貓奇遇

記》被譽為「國寶紀錄片的新標杆」，節目於去年十二月在內地首播，引起廣泛關注。《熊貓奇遇記》製作專業，拍攝地點遍及大熊貓基地及大熊貓國家公園的各大片區，向觀眾展現大熊貓演化歷程和生存智慧，以及國家保育工作的成果。港台將安排《熊貓奇遇記》於今年四月在港台電視31播出。」

論壇在「香港影視娛樂博覽2025」（博覽）中舉行，以「共創共享融通國際」為題，就國際傳播的技術、內容創新、發展和趨勢交流。港台機構傳訊及節目標準總監葉冠霖參與其中一項議題討論環節，向300位來賓分享港台的節目內容創新的工作。

港台亦一連四日在博覽設置展區，向來自世界各地的業界人士展示港台的優秀製作。港台會致力參與國際及區內業界盛事及活動，擴大國際交流合作網絡，透過展現具香港特色的影視製作，向外宣傳香港的多元文化，說好香港故事。