籃籃巫苡萱正式退出啦啦隊　新身份曝光

台灣樂天桃猿17日正式為全新應援團命名為「猴系因仔」（Hou Xi Yin Zai），象徵著應援團將以更加凝聚力和活力的形象出現，為球迷帶來更多精彩的棒球現場體驗。隨着新名稱的公開，曾是「樂天女孩」（Rakuten Girls）的籃籃和巫苡萱也將以全新身份登場，為球迷帶來不同的驚喜。

將以「推進隊長」的職位繼續與大家並肩作戰的籃籃表示：「迎接新的身份象徵新階段的開始，一開始有些不習慣，但我正在慢慢調整心態和工作模式。」她也透露將帶來各種新的企劃和活動，並希望能吸引更多人來球場支持棒球，讓更多人感受到這項熱血運動的美好：「十號隊友，今年一起全猿猛進吧！」

籃籃透露對新職位做了不少準備，除了拍攝YouTube的企劃、流程和道具，還需要準備局間表演、局間活動的遊戲和跨領域的結合等。她開心地說：「能做的事情比以前多了很多，非常期待今年開季！」；而現年38歲的巫苡萱，則將轉型為球團MC，對於告別跳咗9年啦啦隊，她亦分享道：「這9年來有太多美好的回憶，除了每次在球場上超越勝負的感動，還有到美國參與MLB大聯盟、小聯盟的台灣日應援，以及在日本各大球場的表演。」這些經歷對她而言是成長的過程，也是最珍貴的時光。最後，巫苡萱亦表示為了展現出專業的主持表現，將強化自己對棒球的知識，並提升外語能力，未來希望能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗：「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力！」