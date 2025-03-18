【是日通勝】

農曆二月十九

乙巳年 己卯月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、安床

忌：修廚、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：03、25、16

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

金牛座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

雙子座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

巨蟹座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

獅子座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

處女座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

天秤座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

天蠍座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

人馬座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

山羊座：小人的行為令你氣憤，別人的事勿理太多。

水瓶座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

雙魚座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）龍 狀態差

鼠：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

牛：工作運變好，宜集中精神，做好本分。

虎：得財有難度，胡亂花錢是要付出代價。

兔：投資切勿跟風，貪心容易影響判斷力。

龍：是日沖煞，運勢不佳，做事沒精打彩。

蛇：順其自然不強求，生活會少好多煩惱。

馬：勿過分癡纏，要給伴侶多點私人空間。

羊：待人接物忌驕縱，保持謙遜將有運行！

猴：別輕易得罪人，以免讓自己陷入困境。

雞：動怒會傷肝，控制壞脾氣，對身心有益。

狗：職業上出現勁敵，要打醒十二分精神。

豬：珍惜眼前人，感情關係需要用心經營。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

住宅風水的布局（下）

主臥室：

主臥室如設有廁所的話，那麼睡床不可向廁所，如馬桶向廁所門，加上床尾又向廁門馬桶，這是預示女主人會有流產之險。夫妻臥室的睡床不可以用兩張單人床合併成一張雙人床，此是暗藏夫妻貌合神離之兆。

孩子房：

孩子的房內面積要比長輩的房細。又子女是不可以睡在父母或長輩的大房，晚輩如長期睡了長輩的大房，這樣會使此房的長輩夫妻經常吵架。

家庭經濟支柱住的房：

如果子女是家庭的主要經濟支柱，那就要住在主臥室。

畜欄：

畜欄是家中飼養寵物的方位，寵物進房與人同睡是大忌，寵物狗的籠或床宜放在大門口兩邊。

倉庫：

倉庫雜物房不能設於主臥房左右與前方，否則會應宅主病纏或主婦守寡之兆。