郭富城「欠債還錢」新片海報曝光　寸頭陳家樂欲吻廖子妤

影視娛樂博覽昨日（17日）揭開序幕，雖然經濟低迷令不少電影公司減少宣傳支出，但會場仍見熱鬧，不少影視作品也爭相釋出預告。天王郭富城近日被發現現身西安拍戲，相關電影海報亦已曝光，解開「謎團」，原來該片由地新銳導演張忠華執導名為《IOU》，據悉張導足足花上6年時間去打造劇本，劇情透過一個「欠債還錢」的行為，牽引出一個悟性的動人故事，而城城將夥拍兩位小演員「甘苦與共」，令人期待。

至於陳家樂早前搭檔廖子妤（Fish）演出的《像我這樣的愛情》昨日亦有大型海報樹立於會場，頂着「寸頭」的家樂於強風中意欲吻頭髮亂了的Fish，畫面唯美。劇情交代家樂以義工身份，為輕度智障及弱能女患者提供性服務，因而與「腦癱病人」Fish產生一段不一樣的愛情。至於于適等主演的《蛟龍行動》農曆年於內地上映，最終發生撤檔事件，但台前幕後依然堅持，超巨型海報昨更設於會場門外當眼位置，有指導演目前正埋頭苦幹剪輯「新版」，望早日與戲迷再次見面。

另外，內地緋聞情侶孟子義及李昀銳昨早「合體」現身會場，孟子義以一身粉色晚裝亮相記者會，為其新作《百花殺》官宣陣容。悉心打扮的子義化身「芭比仙子」，相當搶鏡。而近期因為《難哄》而人氣達沸點的白敬亭，其主演新片《不眠日》亦趁機首發預告片，氣氛緊張。

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