豐富自助餐　肚皮滿足

自問貪新鮮又愛多花樣的你，想一次過試勻不同風格的美食，揀選自助餐最好不過，餐廳為客人挑選最吸引的主題，琳琅滿目的海鮮、肉食和甜品，再加上期間限定的滋味美食，肚皮大滿足。

蛇肉料理

提到食蛇，大家只想到蛇羹或蛇湯，銅鑼灣五星級酒店自助餐廳和中環百年老字號蛇羹小菜館合作，在這個3月呈獻蛇肉料理自助餐及套餐菜單，大家不妨先來一碗足料的太史五蛇羹，內裏加入花膠和鮑魚，味道更鮮。小菜有泰式香茅脆蛇碌，以泰式香料醃製再炸，香甜脆口。養生古法蛇絲蒸沙巴龍躉，保留蛇肉和魚肉的鮮甜，至於老陳皮蛇肉琵琶豆腐，外脆內嫩，同樣是佐酒佳品。

意式美味

意大利美食數不勝數，選擇多又適合分享。金鐘五星級酒店自助餐廳近日推出意式餐飲主題，意籍主廚Riccardo Catarsi為大家帶來意大利各地的美食。中部選擇有意式雜錦凍肉拼盤、當中的茴香莎樂美腸、帕爾馬火腿和雞肝醬等，令人胃口大開。當地人最愛的芝士和風乾火腿，有多款選擇，水牛芝士、Burrata芝士、水牛芝士番茄、煙熏水牛芝士和其他軟芝士等應有盡有。海鮮首選波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、大蝦及青口等，熱盤推介利佛諾燉海鮮，龍蝦、青口和八爪魚加蔬菜及香草熬煮，香味撲鼻。其他還有烤全豬、各式意式、燴飯和薄餅等選擇，最後來一圈芝士蛋糕、沙巴翁配意式脆餅或開心果奶酪卷等，最是滿足。

西泰美食

金鐘五星級酒店大堂酒廊即日至4月30日推出西班牙及泰式風味自助午餐，西班牙美食有薯仔蛋餅、番茄燉牛肉丸和海鮮燉飯等，泰國菜可以選擇大蝦冬蔭公、泰式紅咖喱雞、炸鯧魚和豬肉炒河等，再加上專櫃其他美食，飯後再來一口杧果糯米飯，最是滿足。

味遊東南亞

惹味的東南亞菜式，切合港人口味。酒店集團旗下的餐廳分別以此為題，推出主題自助餐。荃灣西酒店自助餐廳以泰菜做主角，於4月1日至6月30日推出泰國美饌慶典主題自助晚餐，餐廳會和客席泰國名廚At Khunsee和Jareuk Sriaroon合作，打造泰北咖喱麵、泰式酸辣鱸魚、泰式黃咖喱炒蟹、南薑椰漿雞湯和榴槤椰汁糯米飯等美食。黃竹坑自助餐廳則推出東南亞嘗鮮盛宴自助餐，海鮮加東南亞香料炮製，包括有三葱爆炒鮑魚仔、娘惹蕉葉烤魔鬼魚、泰式蒜蓉蒸琵琶蝦、辣椒炒蜆和冬蔭功海鮮炒意粉等熱葷，冷盤有泰式蝦刺身和涼拌墨魚仔沙律等選擇，各具風味。