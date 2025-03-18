東冲有料到：曼谷非一般水上樂園

泰國曼谷一直以來都不乏大大小小的水上樂園，最近更有甚具分量的新成員加入。

話說於曼谷及芭堤雅等地經營大型室內遊樂場的品牌HarborLand，將一個位於舊商場頂樓的水上樂園收歸旗下，經裝修後即將重新開門營業。

該品牌旗下的遊樂場多年來都予人服務貼心的印象，家長可入場陪同小朋友一齊遊玩外，更可僱用場內的保母陪玩，而且保母更略懂簡單英語，所以受到本地和遊客歡迎。而新開的水上樂園同樣有其賣點，包括有多款大人小朋友啱玩的玩樂設施，例如有泰國最多彎位的刺激水上滑梯，亦有使用威吔將泳客「半天吊」繞場一周的玩意（限重100公斤或以下）。

這裏亦像品牌經營的室內樂園般特設一個供幼齡兒童玩樂的專屬區域，部分位置大人要在陪同小朋友的情況下才能入場，藉以保障小朋友的安全。

與此同時，這裏有免費毛巾供應，並有可弄乾泳衣的設備，甚至提供膠袋讓你帶走泳衣，這些在泰國的水上樂園幾乎難得一見。

於潑水節期間這間水上樂園會有更多推廣活動，值得大家留意！

胡慧冲