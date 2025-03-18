鮮娛糧︱陳奕迅澳洲開唱被嗌老公　證對老婆一條心竟開黃腔？

歌神陳奕迅（Eason）除了擁有一個幸福的家庭，他與徐濠縈更於2004年10月先誕下女兒陳康堤，2年後再補辦婚禮，雖然當時兩人的戀情不被外界看好，但兩公婆向來懶理外界閒言閒語，由相戀、結婚至今攜手走過逾20年，依然非常恩愛，而Eason多年來亦一直以行動證明對太太的愛，曾說當初對徐濠縈一見鍾情，及公開表示：「我和徐濠縈是會終老的一對。」近日，在澳洲悉尼舉行巡迴演唱會的他，於個唱上被熱情粉絲嗌「老公」，其幽默回應再次印證他是「愛妻狂」模範。

Eason日前在澳洲舉行悉尼站巡唱，個唱上他獻唱多首金曲，引發全場大合唱，氣氛相當高漲。在他飲水「潤潤喉」期間，台下粉絲們更紛紛大嗌「老公」，表達對偶像的愛意。面對粉絲愛的呼喚，他以幽默風趣的方式笑着回應：「唔好老公啦，我結咗婚就嚟20年㗎啦，你死咗條心啦！」其後他疑似想爆黃腔：「除非我入咗印度多妻教。但我唔想日日都...」這番話立刻引發全場哄笑和掌聲，也可見他對太太一條心。不過粉絲似乎不介意做「第三者」，紛紛留言：「但我想跟你亂纏」、「沒事我喜歡背德人夫」，令人哭笑不得。