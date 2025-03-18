Tyson Yoshi豪花200萬歐洲搞婚禮　望生雙胞胎組織家庭

歌手Tyson Yoshi赴台灣為新專輯舉行記者會，去年他向交往相識13年，戀愛7年的女友Christy求婚成功，預計今年7月在歐洲辦婚禮，並在婚禮前登記。大批好友獲邀出席，當中包括婁峻碩、焦凡凡、派偉俊、莫宰羊等，亦會準備邀請張敬軒，屆時會酒店住宿。Tyson Yoshi表示在歐洲辦婚禮是未婚妻的決定，「我隨她決定就好」，目前規劃最高預算是200萬港幣，震驚現場媒體。

Tyson Yoshi透露希望能在35歲前生一對雙胞胎，但未婚妻考量到7月要辦婚禮，現在暫時還不想生。當被問到若自己突然「性」起是否無處可宣洩？他不避嫌表示：「不會啊，看A片就好。」

相當寵妻的Tyson Yoshi不但願為了未婚妻砸錢辦婚禮，先前因未婚妻開的車水箱破掉，他直接花了100萬港幣幫未婚妻換車。今次發行新專輯，單時新歌《1994》MV，已花費100萬元港元，他表示：「我去年拍的MV都是低成本，因為把錢省在這邊。」Tyson Yoshi笑說幸好還有積蓄：「所以我最近在訪問都一直跟廣告廠商說，我現在什麼都做！以前要我笑我不情願，現在為了錢我願意。」

Tyson Yoshi坦言踏入30歲，心態改變不少，他說：「以前我要做非主流、要帥、要新，但過了30歲好像想通了，有些新的東西在國外也是舊的，我一直對自己才華有信心，但沒人看得到有什麼用，我就覺得要跟市場有妥協，但還是要有我的特點在裡面。」而他將在4月13日首度在台北辦簽唱會。

記者會上Tyson Yoshi邀來好友王陽明到場，2人因愛好「玩車」而結緣。王陽明送上一把「金鏟子」，祝福他未來作品量產，也盼他結婚後早生貴子。王陽明笑說：「祝Tyson今年結婚能一舉得子跟得女，早日湊成一個好字。」