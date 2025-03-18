山田加奈　賣奶博出位

對好多女優嚟講，拍攝水着寫真係吸引眼球嘅手段，事關只要喺寫真界爭取到人氣，好易獲電視台賞識，繼而有機會參演節目，食髓知味嘅山田加奈就喺最近再拍寫真，賣奶博出位嘅意圖可以話係相當明顯！

弗過舊時

唔少女人對於年齡好敏感，尤其係快將步入三字頭，心理上總係覺得儀容同身材大不如前。查實女人無論係幾多歲都要愛惜自己，只要食得好、瞓得好，勤力啲做Gym、做Facial，自然會散發出迷人嘅魅力！就好似今日為大家介紹嘅山田加奈，不經不覺已經29歲，但身上嘅肌膚仲係好似十零廿歲嘅妹妹仔一樣咁鮮嫩白滑，透明感十足。另外，曾幾何時面帶幾分病態美嘅加奈，唔止個樣比以前精神咗，身材亦弗咗唔小，連帶對G奶都好似挺咗添！睇嚟加奈喺保養自己方面，真係落咗唔少工夫喎！

再拍寫真

山田加奈喺高中畢業後曾擔任辦公室女郎同推銷員，一次街頭偶遇，被藝能事務所嘅星探打動，2021年正式喺寫真界出道，2023年更推出首本個人寫真集《KY》。之不過，加奈喺往後嘅日子，寫真演出愈來愈少，原因係搵到進軍演員之路，搞到分身不暇，直至最近先至回歸。有人指加奈之所以再拍寫真，係因為佢之前多數喺網絡電視演出，尚未成功登陸主流電視台，於是重操故業，希望再喺寫真界吸多啲人氣，繼而有朝一日可以拍攝劇集。查實加奈呢次回歸真係好有計劃，除咗爭取機會上雜誌封面，仲會利用不同網絡平台增加曝光率，希望佢嘅如意算盤可以打得響啦！

山田加奈話會加強喺寫真界嘅發展力度，登入其社交網，就會見到佢嘅演出消息，仲可以欣賞到部分靚相添！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-35