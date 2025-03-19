劉若英巡唱破個人紀錄　55場吸逾80萬人入場

台灣歌手劉若英（奶茶），15、16日在貴陽啟動「飛行日」3.0版巡迴演唱會，並分享道：「總聽到有些朋友，因為工作、家庭各種原因，無法離開家鄉來看我，那麼讓我們再次啟程去看你！」而累積至今已「飛行」55場的演唱會，相聚超越80萬人，並打破了她自己歷年演唱會場次紀錄。

劉若英結束「飛行日」2.0版巡演後，投入影集《忘了我記得》，完成影集後製工作後，無縫銜接「飛行日」3.0演唱會：「『飛行日』3.0這次是我提的，我想要自己來看看你們，想要來這唱給你們聽。」全新升級的3.0版，除了原有的巨型鯨魚、五米巨熊，也新增音樂螺旋槳，劉若英不僅舞台翻新，更打造了7套華服，包括「海洋之星」、「粉紅女郎」、黑色「夜之女王」裝、紅色「星光閃閃」禮服，以及「童心未泯」等造型。

相隔8年到貴陽開唱的劉若英，更帶來《彼得潘》、《Can't stop》、《一輩子的孤單》等歌曲，並開心分享道：「我一聽到要來貴陽滿心歡喜，因為我很愛吃酸辣，不只酸湯魚、還有酸湯牛肉！」，接下來將移師南昌、南通、煙台、呼和浩特、昆明、福州、汕頭等。