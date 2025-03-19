【慎入】Tracy Morgan睇NBA場邊嘔吐不適　即場緊急送院

美國非裔諧星Tracy Morgan昨日於紐約睇NBA捧心儀球隊「紐約人」出賽，怎料卻在比賽期間突然身體不適於場邊狂嘔，繼而流鼻血。由於無法自行站立，隨後被扶上輪椅離開場館緊急送入醫院。

據現場球迷拍攝的照片見到56歲的Tracy坐在場邊彎腰嘔吐。隨後工作人員趕緊將他用輪椅推離現場，並清理嘔吐物，期間見到他用毛巾掩鼻止血。而比賽亦在第三節短暫延誤。事後場館發言人在聲明中表示：「我們希望Morgan能盡快康復，期待再次在場邊看到他。」而「紐約人」的球迷亦紛紛在社交網留言表示關心：「希望你沒事！」、「快點好起來！」事後留院觀察的Tracy於社交網貼圖留言「報平安」，他表示自己因食物中毒而不適指罪魁禍首是「味精」，並笑言要點名多謝清潔工人。

據知Tracy從1981年開始就是「紐約人」的死忠粉絲，他曾在2023年受訪時表示：「我不是只在球隊打得好的時候才當球迷，好壞都要捧場。身為紐約人，我永遠支持它。」雖然目前尚不清楚他突然生病的原因，但他過去曾飽受健康問題困擾，包括糖尿病、酗酒，2010年還接受腎臟移植手術。