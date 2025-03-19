「神奇女俠」Gal Gadot星光大道留名　反以色列人士場外示威

迪士尼話題新作《白雪公主》（Snow White）即將本周上映，影片未上映已「是非不斷」，除了「白雪公主」Rachel Zegler過往的言論被網民鬧爆之外，就連向來有「觀眾緣」的「邪惡女王」以色列女星Gal Gadot昨日於荷里活星光大道「打星星」時亦被滋擾！

Gal星光大道留名，除了老公與子女罕有齊人出席之外，曾與她在成名作《神奇女俠》（Wonder Woman）中合作過的女導演Patty Jenkins與《狂野時速》（Fast & Furious）合作過的「唐老大」雲狄素（Vin Diesel）也有現身到賀。不過唯獨是新片《白》的拍檔Rachel卻沒有出席，因而令之前2人不和的傳聞升溫。

而「打星星」期間，大批「巴勒斯坦支持者」亦到場示威，據知數10名示威人士於儀式舉行前已到場，他們高舉寫上「巴勒斯坦萬歲」以及「英雄應該如巴勒斯坦人爭鬥」等抗議標語字牌抗議Gal，令儀式延誤15分鐘才開始，除了支持巴勒斯坦人士之外，亦有支持以色列的人士到場，警方到場將兩邊人士相隔，期間有示威者因行成過激而被警員拘捕。Gal去年就以巴衝突公開聲援祖國。