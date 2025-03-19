蠱惑美容院　服務任你選

女人貪靚，男人亦唔例外，所以好多美容院都會招待男女賓。AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界嘅美容業發展都好蓬勃，皆因技師提供嘅「特別服務」，可以令客人由頭爽到落腳，難怪生意會咁好啦！

雙花夾擊

由OPPAI出品嘅《巨乳夾擊後宮美容室》，講述年輕人俊仔去咗一家出晒名招呼周到嘅美容室幫襯，一試之下先發覺聞名不如見面！由於俊仔生得靚仔，打扮又時尚，吸引到百永紗里奈、小花暖呢兩位大波美容師一齊服侍佢，喺修剪頭髮時，已不斷喺俊仔耳邊發出淫聲浪語，之後仲拉高衣衫露出巨乳，向俊仔面珠又壓又磨。面對兩位火辣嬌娃連番挑逗，俊仔好快把持不住，最終喺店內大玩3P。

技師受溝

喺kawaii*炮製嘅《超可愛美少女大學生3P中出紀錄片》入面，白濱南係一位青春俏麗嘅美容師，最擅長幫男士進行髮型設計，但工作期間，成日唔覺意將對波壓到客人身上。被搞到硬晒軚嘅客人，開始對白濱南講一大堆花言巧語，見對方受溝更忍唔住毛手毛腳添！白濱南被客人氹到心花怒放，色膽愈來愈大，不但為對方吹奏一曲，仲喺美容室嚟一場激戰！但最令客人開心嘅係，白濱南完全唔介意畀人中出，真係爽到震呀！

淫妻出軌

由Madonna推出嘅《美容室NTR 老婆去理髮之後髮型沒有變》，女主角武藤綾香同老公嘅感情轉淡，後者更懷疑妻子不忠，事關綾香每個月都會去美容室剪頭髮，但返到屋企，髮型冇咩點變過。原來美容室嘅男技師唔止生得俊朗，仲係溝女高手，眼見綾香受到老公冷落，當然唔會放過搵食機會，結果話咁易就將綾香溝到手，所以綾香之所以成日幫襯美容室，並唔係為咗剪髮，而係去會情郎，雙方會匿喺暗角鬼混，仲會喺店舖打烊之後，旁若無人咁激情尋歡！

簡評

查實美容室會提供「特別服務」都唔係乜嘢新鮮事，但本仙因為怕中伏，極少幫襯，惟有靠睇AV嚟滿足好奇心。3部作品中，本仙最鍾意由小花暖同百永紗里奈主演嘅《巨乳夾擊後宮美容室》，原因係兩位女優又姣又好波，色誘男人時，可以話係扭盡六壬，加上佢哋會同男優玩盡美容室唔同位置，夠晒精彩！