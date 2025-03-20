【是日通勝】

農曆二月廿一

乙巳年 己卯月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、理髮、捕捉

忌：買田、置產、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：02、18、42

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

金牛座：財運急跌，別再胡亂花錢，否則後果自負。

雙子座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

巨蟹座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

獅子座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

處女座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

天秤座：忙得焦頭爛額，面對無理請求要懂得拒絕。

天蠍座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

人馬座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

山羊座：工作表現得到肯定，再接再厲，成功在望。

水瓶座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

雙魚座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）馬 財運差

鼠：謀事要有實際行動，別再光說不做了。

牛：偏財旺，投資可小試牛刀，勿有斬獲。

虎：享受眼前的快樂，勿把煩惱放在心上。

兔：財運一般，是時候檢討理財投資策略。

龍：工作運稍遜，易被競爭對手搶走機會。

蛇：有可能跟伴侶吵起來，需要加強溝通。

馬：是日沖煞，健康運一般，財運亦欠佳。

羊：謹守崗位，相信自己，就有成功希望。

猴：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

雞：財運下降，別盲目相信所謂投資專家。

狗：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

豬：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

清明節掃墓有禁忌！

4月4日就是清明節，不少人都會一家大細、拖男帶女去掃墓拜祭祖先，以表孝心。不過，清明節掃墓都有些禁忌及應注意事項，大家要留意一下！

1.「掃墓時間」忌太晚

掃墓時間最好是在早上5時後，下午3時前便要完成清明拜山活動，因為時間愈晚，陰氣愈大，別說到「易撞鬼」那麼嚴重，氣場不好都會影響運程。

2.勿帶「有刺花」拜祭

拜山除了會準備先人生前喜歡吃的東西外，都會帶花參拜，最好是白色菊花，忌帶有刺的花朵拜祭，如先人喜歡玫瑰，去刺後便可。

3.勿穿奪目衣服

拜祭先人講求尊重，勿穿大紅大紫奪目衣服，全身黑色亦不宜，因陰磁場較易附着或接近，樸素衣物最合適。

4.重症、大病初愈者、孕婦忌掃墓

重病患者、大病初愈、孕婦等人，別說有指這類人易招靈界朋友的鬼神之說，單是山路崎嶇難行，易生意外，已經是不應前往墓地的原因了。

5.勿叫人全名

傳統而言，掃墓忌諱叫人「全名」，時運低者隨時被靈界朋友跟住唔走，而科學上來說一般人被叫全名時會感到特別緊張，令人不安。

6.兒童太細不宜拜山

傳統宗教還是國外前世今生理論，都指3歲以下的孩子最易看到另一個世界。從科學角度而言，無論是城市裏的墓地還是鄉下墓地，基本都是在山上，清明節期間雨水豐富，天氣濕冷，年紀太小的小朋友容易疲倦又免疫力不好，舟車勞頓容易生病，故此不宜帶他們拜山。