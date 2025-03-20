羅拔迪尼路受訪因乜事被女主持辣㷫黑晒面？

奧斯卡金像影帝「教父」羅拔迪尼路（Robert De Niro）早前與女星狄寶娜邁茜（Debra Messing）一同飛抵英國倫敦宣傳新作《The Alto Knights》，期間2人亮相晨早節目《This Morning》受訪，期間81歲的羅拔被節目女主持Alison Hammond激嬲。

Alison於訪問期間與兩位巨星大玩問答遊戲，她講出一些花名然後由2人估是「真實黑幫人物」還是她求學時期「同學」，羅拔於遊戲進行期間顯得不耐煩並屢次答錯，最後由狄寶娜勝出獲送花。比賽完畢後羅拔冷笑了幾聲。訪問播出後，立即惹來網民熱話。有網民話場面好尷尬羅拔擺明不高興，另有網民搞笑地表示：「佢（羅拔迪尼路）肯定喺度諗緊點Ｘ解我會嚟呢度？」

其實今次已非Alison首次於節目中辣㷫明星，去年12月她以線上形式訪問美國男星夏里遜福（Harrison Ford），期間她突然高舉以福伯代表作《奪寶奇兵》（Indiana Jones）做主題的生日蛋糕慶祝他80歲生日，但卻搞到他零反應，場面極尷尬！Alison問他點樣慶祝，福伯即寸爆回應：「我嘗試去唔好理佢。」片段播出後即惹來大批網民討論，更形容個訪問是「大災難」。