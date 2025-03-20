阮經天二世古滑雪遭捕獲　「雷神」合照有求必應夠親民

近日不少藝人都喜歡滑雪，而日本北海道的二世古更成為朝聖之地，之前更有很多網民於這裏偶遇不同地方的男神如謝霆鋒、余文樂、彭于晏、梁朝偉等等，旅行滑雪還有幸跟男神碰面集郵，認真開心。

日前，台灣影帝阮經天(小天)於二世古滑雪時就被不少網民捕獲，一臉鬚根的他，比之前瘦了不少，獲網民大讚又帥又好人，當中一位女粉絲於社交網PO出與小天的合照，相中二人穿着同色系的雪衣，她更配文：「阮經天說我們有全雪場最強CP感」，網民搞笑留言祝二人幸福，亦有人留言：「真的不是一起去的嗎?也太情侶裝了吧！」此外，亦有位PO合照的粉絲表示：「我說哥別那麼嚴肅，他立即眨了一下眼睛，好可愛。」小天果然好NICE，有求必應。

此外，亦有不少人於二世古見到漫威(Marvel)超級英雄角色「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)，身為上年百大型男全球第一的他，當然上到神枱級，能夠遇到他，跟他合照相當幸運，有女粉絲大晒合照並配文：「本人比大螢幕中瘦，超級高，其實一進居酒屋就看到他一家人啦！顏值太高很難不注意到，想着等他們吃完再去問合照，人很nice，直接答應整理了衣服、帽子，沒穿鞋就下來跟我們合照了。」網民都留言表示非常羨慕她呢！