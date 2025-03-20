迪麗熱巴離奇被網友日本執到護照　團隊指冇當地行程？

新疆四美之一迪麗熱巴日忙夜忙，成日都要做「空中飛人」去唔同地方開工，人氣高嘅佢又點只有內地Job，去時裝周、外地拍廣告等都少不了。最近就有網友指自己喺日本執到迪麗熱巴嘅護照及簽證，上面有晒佢嘅照片同詳細信息，佢只好將證件打晒格仔後上載網上，最終獲得迪麗熱巴團隊證實係佢本人證件。

尋日熱搜出現「#網友在日本撿到熱巴的簽證#」話題，有網友稱喺日本東京某咖啡館外執到一本護照，翻開發現簽證頁上印住迪麗熱巴嘅相同詳細信息。該消息於網上迅速傳播，引發廣泛關注及討論。隨後，迪麗熱巴團隊迅速回應，稱經核實，本護照確實係迪麗熱巴嘅，但簽證係過往行程嘅遺留證件，並非當前使用嘅有效簽證，而迪麗熱巴近期並冇日本行程安排，希望大家唔好過度猜測同解讀。同時，團隊亦感謝該位網友嘅善舉，並表示已同相關部門取得聯繫，將盡快處理呢本遺失嘅護照。

不過粉絲對於今次事件就非常不滿，因為團隊就曾整唔見過同公司藝人嘅證件，今次更係唔見咗迪麗熱巴嘅護照，認為佢哋對藝人唔夠上心，反而就去Coffee Shop飲嘢都會唔見護照。另外，就有粉絲指其實迪麗熱巴於17日就有日本廣告拍攝，疑似係拍攝時被工作人員代為保管時整唔見。