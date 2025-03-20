甜美之選　特飲甜點齊享用

適時來一點甜，心情舒爽又滿足。慶祝之選首選造型別致的蛋糕，偶然想來此茶點，也可以揀選特飲或小甜點，無論獨食或開心Share，一樣開心。

健康紅豆水

紅豆能補血養胃、安神助眠，米水能去水腫消胃脹、補氣養脾胃。精品蛋糕品牌和本土養生品牌合作，推出期間限定的厚椰粒粒紅豆米水，日本北海道十勝紅豆配養生品牌的紅豆米水，結合椰子、紅白米水和紅豆天然甜味和養分，解渴又健康。即日至3月31日，惠顧外賣有買一送一。

紫調蛋糕

女性能頂半邊天，酒店集團旗下多間酒店和本地婦女組織合作，配合今年三八婦女節主題推出一系列活動和美食，當中各款蛋糕就以紫色作主調。北角五星級空中餐廳及酒吧會推出調酒師Christy Wong調配的Lady Lillet，雞尾酒混合了荔枝利口酒、荔枝汁和青檸，西餅副主廚Ave Yip則推出香芋椰子杧果蛋糕。沙田五星級酒店在3月有藍莓檸檬慕絲蛋糕，海綿蛋糕夾藍莓果醬、藍莓朱古力忌廉及檸檬慕絲。尖沙咀五星級酒店會有焙茶紫蘿麻糬蛋糕，一口吃到焙茶戚風蛋糕、牛乳麻糬、紫薯蓉及紫薯忌廉，口感煙韌。

芳香斑蘭

本地斑蘭品牌和茶飲店合作於即日至4月6日推出一系列限定打卡蛋糕和特飲，斑蘭芝霧奶蓋Mini蛋糕以斑蘭戚風蛋糕配由奶蓋、茶香果凍和杧果組成的夾心，再加自製芝霧奶蓋， 口感細膩。杧果斑蘭特飲選用新鮮斑蘭汁加鮮杧果和茉香綠茶混合而成，用來配蛋糕最好不過。此外，指定分店會有斑蘭糯米糍，作茶點也不錯。

可愛水怪

可愛軟萌的卡通人物，總令人胃口大開。連鎖壽司店以卡通水怪做主角，4間指定分店在即日至4月11日會變成聯乘特別主題店，有不同的裝飾方便打卡，之後就可慢慢品嘗美食。給薄荷fans的浪漫雪糕蛋糕加入粉紅脆粒，和角色嘴唇色調相呼應，配有波子汽水味啫喱、海鹽雪糕和白桃果肉等同色系的浪漫芭菲，感覺剛好。客人惠顧堂食浪漫芭菲，隨餐附送公仔擺件，選擇給薄荷fans的浪漫雪糕蛋糕，隨餐附送橡筋頭飾。

新舊混搭

以前冰室有不少傳統美食，來到尖沙咀新派冰室，近日就有全新限定開心果系列，雙重暴擊以開心果奶配童年最愛飲品，冷熱皆宜。開心果西多表面有大量開心果碎，流心餡料是美國開心果醬溝煉奶，炸至外脆內軟，配開心果奶茶紅豆冰，簡直是邪惡配搭。