劉亦菲「阿姐級」打扮戰小花　關曉彤傳分手後現身

內地昨晚舉行了一個「電視劇品質盛典」，由於被視為「上海電視節白玉蘭奬前哨戰」，一眾紅星包括劉亦菲、關曉彤、章若楠、孟子義、張若昀及許凱等統統傾巢而出「赴宴」。紅地毯繼續成女星必爭之地，其中尤以一身粉色晚裝打扮的劉亦菲亮眼兼最顯貴氣，據悉其身上的高級訂製服乃首度於內地曝光，凸顯她於內娛圈「阿姐級」的身份。

至於近日憑主演《難哄》成功出位的章若楠，先後以黑色復古打扮，及桃紅碎花top dress設計的晚裝登場，格調與以往已不能同日而語。談到一頭長曲髮近日成劇迷「摯愛」，爭取效法模仿，她謙虛回應﹕「這是天生的，髮量要多謝媽媽遺傳啊﹗」《九重紫》女主角孟子義以貝殼設計晚裝，與緋聞男李昀銳再次合體現身，二人應記者要求站在紅地毯長樓梯上拍照，久久倘未結束，搞到站在旁邊等「出場」的童瑤無奈苦笑，兼露出尷尬表情。談到拒絶《乘風2025》的演出邀請，孟子義坦言：「人貴在有自知之明，你懂嗎？我不去嘩眾取寵出那個洋相，唱歌不成還要跳舞？」相當直接。

李沁的灰藍拼色晚裝，以及佟麗婭的黑白魚尾裙都被指有品味，且與盛會環境配合非常。反觀經常於大騷紅地毯引發時裝車禍的關曉彤，昨晚以一襲黑紅晚裝登場繼續失手，被形容「時胖時瘦，身材看不出運動痕跡，選了一套遮腿、腰線還不清晰的禮服，一整個揚短避長」，而「關曉彤造型師又有甚麼心事了？」瞬間成網絡潮語，其工作室自行釋出的一批靚相，與現場真人表現南轅背轍，似有「照騙」之嫌。

另外，許凱與《承歡記》中扮演其祖母的吳彥姝同行，期間忙着看顧老人家，應邀合照時許凱更主動「扮矮仔」配合吳彥姝身高，獲讚窩心暖男。