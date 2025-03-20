江若琳克服心理障礙　重返交通意外現場順利過彎

歌手江若琳（Elanne）於去年12月在尖沙咀發生交通意外，其座駕「自炒」撞向燈柱後向左翻側，幸好她只受輕傷，不過網民將肇事地點惡搞改為「江若琳灣」。事隔約3個月，Elanne決定「由邊度跌倒，就喺邊度企番起身」，在網上頻道公開在老公蕭唯展（Oscar）陪同下，她試駕新車重返交通意外現場的經過，要克服對「江若琳灣」的恐懼。

在上載的短片中，Elanne坦言有一段時間不敢再揸車，近期出外工作及送仔返學、放學都勞煩老公負責揸車接送，但她深明逃避並非解決問題的最佳方法，更望能分擔老公有關於交通接送事宜，故得到老公的鼓勵下嘗試揸新車再戰「江若琳灣」。

當天準備揸車到意外發生的地點尖沙咀加連威老道轉出彌敦道彎位前，見用安全車速行駛的Elanne心情緊張到要求老公「講廢話」紓緩心情，其老公則揶揄她問需否為她開定車頂的天窗，方便她如上一次車禍時爬窗逃生，她還拖老公：「你唔好再嘈啦」，見她慢僈駛過「江若琳灣」一刻，表情即如釋重負，開心舉拳大叫：「嘩，無事，順利。」不過相信最高興的應是不用長期做司機的Oscar。