胡定欣遠赴埃塞做善事　聞幸存者經歷感震驚

視后胡定欣積極參與慈善活動，去年她便遠赴埃塞俄比亞做慈善探訪，深入了解當地嚴重的性暴力問題，聆聽幸存者的慘痛經歷，讓定欣憤慨女性權益遭受踐踏，女性長期生活在恐懼之中，背負難以磨滅的創傷。

繼2020年到訪尼泊爾後，今次定欣探訪埃塞俄比亞阿法爾地區，她探訪一位曾遭受性暴力的幸存者愛莉（化名）的遭遇，愛莉本身育有三名兒子，有天她在藥房買藥時，遭四名男子強擄上車帶走連番施暴，之後被丟棄回家，鄰居發現後將她送院，「那刻，我的靈魂和身體彷彿被撕碎，再也找不到繼續生存的理由。」性暴力摧毀了愛莉的身心，令定欣震驚的是，愛莉其後遭丈夫拋棄，鄰居更肆無忌憚羞辱她，將她推向瀕臨崩潰的邊緣。

定欣感嘆：「我無法想像一個女性在經歷如此殘忍的暴力後，還要承受來自家庭與社區的二次傷害。」，她深深感受到當地性別不平的文化殘酷。不過令定欣感到欣慰的是，愛莉獲支援下成功將施暴者繩之於法，更立志在社區內積極為女性權益發聲，終結性暴力侵害。定欣樂見愛莉一家展開新生活，鼓勵對方勇敢面對未來之餘，亦祝福愛莉的兒子努力讀書，追求自己的夢想。她續言：「即使她的丈夫已一走了之，但她依然很堅強地生活下去。她獲得了五隻山羊，現在靠賣羊奶做生意維生，還加入了一個女性團體，與組員一起學習儲蓄，互相幫助。」定欣表示愛莉的勇氣和決心，將激勵更多人關注性暴力問題，「上一代女性或許只能默默承受種種不公平對待，但教育已漸漸改變了當地約定俗成的觀念。她們正積極行動，試圖逆轉下一代的命運。縱然一人之力有限，但她們團結起來的力量，已成功推動社區變革，帶來了一線曙光。」