Day@COLLAR與歌迷DIY應援公仔　零距離接觸派福利

女團COLLAR成員許軼（Day）首度「單飛」推出首支個人單曲《Wait A Second》，為答謝歌迷支持，昨日（19日）特別舉行「Wait A Second with Daypa」活動，邀請數十位粉絲一同DIY親手設計限量版Daypa應援公仔，首次與粉絲零距離接觸。

Day直言《Wait A Second》對她意義重大，承載着她多個的「第一次」，她表示：「因為第一次出歌，加埋呢段時間有公仔潮，於是公司同事就諗可以舉辦一個活動，畀粉絲同我設計屬於自己嘅應援公仔，而呢個公仔就叫做Daypa，雖然有好多Fans Club都有佢哋嘅應援公仔，但今次好特別，係配合埋首歌。」Day表示之前COLLAR簽名會，都會同粉絲握手、簽名，但Workshop就首次，感覺好像同朋友一起做手作般，感覺親近但緊張。

談到DIY公仔，Day自言有選擇困難症，所以製作公仔很花時，用了2、3個小時才完成，笑言：「我見Fans整得靚過我好多。」Day的粉絲年齡層廣泛，不乏「長者級」粉絲，對此Day大叫感動：「有一半以上粉絲都係因為睇《全民造星》而開始鍾意我哋，好感動佢哋一直支持，今次活動，有一種可以送番份禮物畀佢哋嘅感覺。」

提到《Wait A Second》MV首播當日，COLLAR一眾成員一同觀看，未知各成員對於其新歌MV可有評價？Day說：「嗰日大家在排舞，休息時就一齊睇MV當放鬆吓，我同佢哋講『我個MV有男主角』，佢哋個個都好驚訝，因為佢哋知我勁怕醜，所以見到我喺MV入面故作鎮定，佢哋覺得好搞笑。」新歌網上觀看人數已超逾60萬，Day笑言仍不滿意：「唔滿意！講笑啫，其實都冇話滿唔滿意，好開心大家鍾意首歌，之後我都會繼續出歌，下一首已經有Demo，至於風格係點，大家期待一下！」