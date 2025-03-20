AV俏佳人　全方位爭寵

釋愛麗絲有一頭清爽短髮，樣貌娟秀；而身為混血兒嘅七森莉莉，氣質美艷又獨特。（互聯網）

能夠得到廣大觀眾嘅寵愛，係AV女優嘅共同願望，而要喺芸芸競爭對手中突圍而出，樣靚偈正係最基本條件，一代AV天后明日花綺羅同三上悠亞就係最佳人辦，即使已經引退，依然有好多AV迷記掛住兩人嘅風采。至於今日會進行比併嘅兩位AV女優——七森莉莉同釋愛麗絲，都係以顏值標青見稱，你會鍾意邊個多啲？

日菲混血兒

好多AV迷對女藝人下海充滿期盼，剛才提及嘅三上悠亞、前AKB48成員金松季步同埋日菲混血兒七森莉莉，佢哋嘅出道消息都引起過一番哄動！

今年29歲嘅莉莉，試過做兼職模特兒，又曾以藝名「松本鈴香」行走藝能界，有一段日子以女子組合「Priranger」成員身份活躍於各大表演場地，後來因為掛住溝仔，搞到人氣下降，最終喺2020年正式投身AV界！由於下海前完全冇先兆，好多人聽到莉莉要拍AV都覺得難以置信，加埋獲得大廠S1力捧，令處女作大賣，更奪得AV銷售網FANZA嘅預售排行榜冠軍。講真，以莉莉嘅顏值同身材，絕對有條件成為AV界大紅人，更何況佢喺演出方面好投入，完全冇因為戴住藝能人光環而揸流攤，甚至會不顧形象咁同男優作瘋狂互動添！

七森莉莉

年齡：29歲

身高：5呎1吋

三圍：34-24-35

9頭身美女

講起明日花綺羅，喺S1發光發熱之前，曾經喺Prestige效力過，呢間片廠耐唔耐就會為AV迷帶嚟絕色美女，而今日出場嘅另一位主角釋愛麗絲，就挾住P廠重點新人嘅身份喺上年9月殺入AV界！

身為綺羅師妹嘅愛麗絲，今年21歲，留有一頭短髮，相貌清秀，顏值同師姐有得揮，所以正式出道後，即獲重用，喺某個成人展中為Prestige站台。當頭炮作品《新人 プレステージ専属デビュー》面世後，阿妹嘅美好身段令唔少AV迷眼前一亮！首先，愛麗絲有成5呎6吋高，唔止有一對修長美腿，而且體態纖瘦，上圍又唔細，白滑嘅肌膚仲帶有強烈透明感！其次，阿妹擅長以溫柔似水嘅態度招呼男優，動作自然又流暢，被男優反攻時，反應又極為敏感，話咁易就爆發潮吹！睇嚟阿妹只要Keep住進步，分分鐘可以繼承綺羅嘅天后位置。

釋愛麗絲

年齡：21歲

身高：5呎6吋

三圍：34-23-34

第1回合

鬥顏值

七森莉莉係日菲混血兒，五官標致，散發住獨特氣質，仲獲得「一番可愛」嘅稱號！至於有一頭清爽短髮嘅釋愛麗絲，顏值都唔弱，而且肌膚帶有強烈透明感，予人清麗秀氣嘅感覺！

第2回合

鬥身材

七森莉莉嘅身材凹凸有致，遠睇都幾吸引，但上圍嘅質感唔夠自然，似乎有打假波之嫌。相反，釋愛麗絲唔止身材夠高挑，仲好有曲線美，能夠被AV廠稱為「黃金之9頭身美女」，絕非浪得虛名。

第3回合

鬥激情

釋愛麗絲喺上年年中出道，喺片廠悉心安排下，多數係同男優進行溫韾互動，以凸顯其溫柔特質。相反，七森莉莉擅長扮演大姐姐，經常要面對男優們嘅粗魯圍攻，搞到七情上面，激烈程度不可同日而語。

打和！

論顏值，七森莉莉同釋愛麗絲可以話係半斤八両，同樣有能力迷倒萬千AV迷！但比起身材高挑嘅愛麗絲，莉莉副偈遜色咗少少，幸好佢喺藝能界浸淫多年，又喺最近嚟個中出解禁，總算可以靠演技同床技挽回劣勢，所以今次比併以和局收場！