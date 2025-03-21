徐若瑄抗癌成功賀牛一　兒子正面照曝光

台灣女星徐若瑄近日迎來50歲生日，她跟兒子到了兒童樂園玩，還陪兒子坐了她最害怕的雲霄飛車，至於兒子則花了1.5小時DIY卡片送她，又做了生日蠟燭，認真乖仔。而晚上，她獲家人及朋友一齊食火鍋慶生，現場以兩個「25」的氣球作布置，還安排了壽包及兩個大蛋糕，簡單而有心思。

徐若瑄將慶生照放上社交網分享，她自言：「時間過的好快，不知不覺過完了第二個25。」她稱由於生日當天剛好是星期三，戶籍在台北的人，可以免費進入兒童新樂園，笑言不用買票是得意的小確幸。

講到50歲，她感嘆：「25+25要感謝的人太多，一言難盡，我一如往常認真的生活工作著，平凡的日常就是最浪漫的事了，忙着陪小孩，也收到了很多的祝福。」她坦言感覺時間在倒數，人生還有好多未完成的清單，她祝願：「如果許的願望真的能實現，願平靜、平安、健康，願老天能給我更多的時間。祝我們永保童心，勇敢無畏。」相中，穿上粉紅毛衣、戴上cap帽及淡掃蛾眉的徐若瑄仍然充滿少女感，完感不似50歲，粉絲大讚她保養得宜，有網民表示：「姐這真的是滿50打半折了。」徐若瑄即笑謂：「誰允許你說出這個數字的！」