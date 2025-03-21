古淖文認奪冠後賺多咗　目標開紅館騷

《中年好聲音2》冠軍古淖文今日（21日）到電台宣傳新歌《FOLLOW ME》，他表示近日也忙於到不同地方宣傳。談到一班古粉（粉絲暱稱）為慶祝他奪冠一周年，特意為他舉辦《古淖文演藝之路》展覽會及開幕酒會，他感謝粉絲愛護，不過因有工作在身，故當日未能親自到場跟大家歡聚，驚嘆現在的粉絲很有規模，會「自動波」去幫偶像做宣傳：「啱啱出咗新歌，佢哋一路幫我做晒宣傳，巴士站、巴士車身、商場大屏幕都有，見到自己個樣出現，覺得『吓！我喎？』，冇諗過呢樣嘢會發生喺我身上，覺得大家好好。」他希望之後能再找時間跟大家見面。

除了宣傳新歌，他透露還有一些商演活動，笑言5月便會正式卸任：「去《中年好聲音3》加冕，哈哈！」他表示《中》1、2早前有到現場為一班師弟妹助陣，認真聽過大家的歌唱表現，大讚今屆參賽者水準相當高，問到有誰看似有他的影子？他説：「真係冇！一個古淖文夠啦，個世界已經好亂啦，再多一個個世界會毀滅，哈哈！大家用返自己嘅方式去唱歌就OK。」他認為幾位大熱張與辰、趙浚承、黃博及陳芷盈表現相當不錯，至於羅逸軒和任永健也是可造之材。

提到即將卸任，他直言沒有不捨，認為比賽只是一個過渡，之後便以歌手身份開啟人生另一篇章，現最希望多出歌，目標開紅館個人騷。談到他成為冠軍後演出大增，問他收入是否比賽前好？他説：「我個人比較易滿足，夠我食飯、買衫就Ok，我買衫都係越平越好，夠嘅。」談到顏米羔坦言作為藝人其實表面風光，他也認同對方講法：「我攞冠軍，見到我周圍去演出，其實唔係賺好多，少少有嘅，但冇理由以我身份賺到好似周潤發咁多嘛！都要慢慢儲。」他認為每人的金錢觀念大家不同，自己夠食夠用兼能作少許儲蓄已經感幸福，獲獎的確賺多很多：「多好多，嗰陣時（參賽前）就真係揸兜啦，哈哈！」他表示有關心米羔，比起傳短訊自己比較習慣親身給對方一個擁抱作慰問，勝過千言萬語。