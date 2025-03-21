甜滋滋有新意　驚喜停不了

甜品素來是不少女生至愛滋味，最近有不少品牌推出全新口味及款式，還有名廚開設新朱古力品牌，帶來創意十足的可可口味，讓一眾甜品控有更多滋味選擇。

雪糕結合雪葩

雪糕品牌時不時都有新口味及日本直送口味，其中人氣的脆皮批系列更是不少雪糕控必食款式之一，最近更推出兩款全新口味，分別是「香芒熱情果脆皮批」和「蜜桃紅桑子脆皮批」。前者以清新酸爽的熱情果雪葩搭配香甜味濃的杧果雪糕，外層的香檸白朱古力脆皮混入杧果脆粒，香甜、酸爽、清新交織；而後者則用上香甜蜜桃雪糕配微酸紅桑子雪葩，外層是紅桑子白朱古力脆皮並混入紅桑子脆粒，三重紅桑子口感和味道在蜜桃雪糕和白朱古力襯托下別有風味。全新系列創意十足地結合了雪糕和雪葩，令絲滑雪糕口感配上清爽雪葩質感，咬開脆皮外層Unwrap內裏幼滑雪糕，一之過食到脆皮、雪糕、雪葩多重口感，可以說帶來前所未有的Unwrap Luxury清新體驗。

星級創意可可

最近由中環米芝蓮二星餐廳主廚Eric Raty與法國殿國級糕點品牌合作打造了全新品牌，推出創新口味的「脆朱古力」，帶來6款口味，包括開心果脆牛奶朱古力、開心果脆黑朱古力、香辣開心果脆牛奶朱古力、芝麻脆牛奶朱古力、花生醬脆黑朱古力和麻辣脆牛奶朱古力。當中的香辣開心果脆牛奶朱古力可謂驚喜滿分，用上法國埃斯佩萊特辣椒和非洲皮里皮里椒為朱古力添上適中的香辣刺激，還提升了開心果脆絲的甘香滋味，並平衡了牛奶朱古力的甜膩感。此外，品牌還供應3個系列（現代藝術、愛的禮物和香港情懷）、9款精美獨特包裝作自然搭配，成為別具個性的滋味。

期間限定體驗

知名淡奶品牌將於4月3至13日期間於尖沙咀藝術商場舉行首個奶茶藝術展，現場將設6大主題區讓奶茶粉絲打卡及體驗之餘，還推出期間限定的甜品及特飲，好似與法國高級糕餅店首度聯乘推出3款以港式奶茶及港式鴛鴦味道為主調的法式甜品，分別是茶餐廳口味馬卡龍、港式奶茶慕絲芝士蛋糕和鴛鴦奶凍。另有由世界調酒冠軍Hovan Lam跨界設計的熱帶椰蓉鳳梨奶蓋及桂花奶茶兩款期間限定特飲。當中的桂花奶茶由伯爵茶、桂花糖漿及淡奶混合，配上品牌純牛奶製成的濃滑奶蓋，撒上桂花而成，花香清新優雅，奶味細膩濃厚，滋味可人。於4月4至13日期間每日下午3至4時到奶茶藝術展可免費獲連鎖餐廳提供的正宗港式奶茶一杯（每日限定100杯）。同場還有限定周邊精品，粉絲可別錯過！