吉伊卡哇聯名鞋款　出動大頭公仔

喜歡吉伊卡哇(Chiikawa)的朋友,現在更可以將角色們穿上腳!最近Converse與超人氣角色吉伊卡哇聯手,推出超萌聯名鞋款,將吉伊卡哇、小八貓、兔兔、飛鼠等角色融入設計,粉絲們絕對不能錯過!這系列鞋款不僅以粉嫩色系為主,更附有角色公仔裝飾,細節滿滿,可愛度爆燈。首推共4款的「ALL STAR CL HI / CHIIKAWA」,以角色印象色為設計靈感,例如兔兔的忌廉黃、小八貓的天藍色,鞋舌繡上角色圖案,內側更印有兔兔的討伐棒、吉伊卡哇的熊熊袋等細節,低調中見心思,日常穿搭一流!另一款「ALL STAR CM HI / CHIIKAWA」,鞋面以「食」為主題,加入漫畫圖樣,ALL STAR商標及鞋跟標籤展現了作者nagano的獨特風格。內側有吉伊卡哇、小八貓、兔兔開心吃麵包的圖案,療愈感十足!最後, 「ALL STAR MC OX / CHIIKAWA」以三位角色為主視覺,採用代表色設計,更各附有角色大頭公仔,可自由裝飾在鞋上,讓你的Converse瞬間變身獨一無二的可愛單品!三款產品現於CONVERSE STORE HARAJUKU、White atelier BY CONVERSE及CONVERSE官方網店等有售。