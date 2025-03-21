吉伊卡哇聯名鞋款　出動大頭公仔

喜歡吉伊卡哇（Chiikawa）的朋友，現在更可以將角色們穿上腳！最近Converse與超人氣角色吉伊卡哇聯手，推出超萌聯名鞋款，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔、飛鼠等角色融入設計，粉絲們絕對不能錯過！這系列鞋款不僅以粉嫩色系為主，更附有角色公仔裝飾，細節滿滿，可愛度爆燈。首推共4款的「ALL STAR CL HI / CHIIKAWA」，以角色印象色為設計靈感，例如兔兔的忌廉黃、小八貓的天藍色，鞋舌繡上角色圖案，內側更印有兔兔的討伐棒、吉伊卡哇的熊熊袋等細節，低調中見心思，日常穿搭一流！另一款「ALL STAR CM HI / CHIIKAWA」，鞋面以「食」為主題，加入漫畫圖樣，ALL STAR商標及鞋跟標籤展現了作者nagano的獨特風格。內側有吉伊卡哇、小八貓、兔兔開心吃麵包的圖案，療愈感十足！最後， 「ALL STAR MC OX / CHIIKAWA」以三位角色為主視覺，採用代表色設計，更各附有角色大頭公仔，可自由裝飾在鞋上，讓你的Converse瞬間變身獨一無二的可愛單品！三款產品現於CONVERSE STORE HARAJUKU、White atelier BY CONVERSE及CONVERSE官方網店等有售。