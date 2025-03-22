劉穎鏇見Jaco即母愛大發　陳山聰啟程赴日拍節目

藝人陳山聰、張振朗及劉穎璇今午到新城廣播接受薛家燕節目訪問，趁機宣傳無綫熱播劇《奪命提示》，山聰帶同囝囝Jaco到場，瞬間成萬人迷，搞到張振朗及劉穎璇都心心眼，搶鏡非常。

談到《奪》劇首周收視，原來他們已接獲監製「喜訊」，指成功衝破「2」字頭，教台前幕後振奮不已，山聰搞笑說：「監製成日嚇我哋，問親佢都唉唉聲，希望嚟緊嘅劇情再吸多啲收視。」

振朗與劉穎鏇於戲中與女童星大演對手戲，振朗更遭對方「鬧爆」，劇情令人動容，二人大讚小女生好戲，即使臨場改對白亦應付自如，振朗笑說：「我都好願意俾啲細路女鬧，佢真係好得意。（咁鍾意小朋友，你追番個啦。）遲啲，講番個劇集先啦。」劉穎璇則笑言首次拍劇感受到自己爆發「母愛」，並預告日後劇情發展將更吸睛及催淚。

另外，山聰日內將出發前往日本拍攝飲食節目，今次與「日本通」陳方藤及阮浩棕合作，搞到這段宣傳期要經常香港、日本兩邊走。談到胡杏兒老公「攬女事件」，他表示：「咪解釋咗囉，佢哋屋企嘅事我唔使關心啦。佢老公係比較熱情嘅，連我都有攬過。其實佢生日都有邀請我，不過嗰日我唔喺香港。（咁你會唔會咁㗎？）拍劇嘅時候我都係一個擁抱者，其他時候就好少會咁嘞。」