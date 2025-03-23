【是日通勝】

農曆二月廿四

乙巳年 己卯月 辛卯日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、出行、立約

忌：動土、乘船、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、46、32

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：健康一般，壓力沉重，提防身心超出負荷。

金牛座：財運佳，愛情運急升，可迎來愉快的周日。

雙子座：購物時嘗到甜頭，有望以低價買得心頭好。

巨蟹座：多展現微笑總比板着臉好，較易為人接受。

獅子座：與人溝通忌自說自話，須顧及對方的感受。

處女座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

天秤座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

天蠍座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

人馬座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

山羊座：遇到任何問題都要保持冷靜，忌藥石亂投。

水瓶座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

雙魚座：身心狀態平平，無論做甚麼事都提不起勁。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）雞 麻煩多

鼠：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

牛：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

虎：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

兔：婚姻關係出現裂縫，再不補救有麻煩。

龍：手上沒有太多銀彈，還是節儉一點吧！

蛇：跟伴侶有商有量，感情關係會更牢固。

馬：事業運一般，到手的機會或會被搶走。

羊：主動性不夠，事業發展有點停滯不前。

猴：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

雞：是日沖煞，身心狀態差，感情運平平。

狗：人緣運一般，要提防小人，保持低調。

豬：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

提升財運的辦公室風水指南

在競爭激烈的銷售行業，除了個人能力外，辦公室風水布局同樣影響財運。良好的風水環境能提升工作效率，有助業績增長。以下為提升財運的方法。

1.辦公室宜整潔明亮

銷售人員的辦公室應保持整潔明亮，因為光線是風水的關鍵，充足的自然光能帶來正能量，提升思維敏捷度。如果自然光不足，可選擇暖色調的燈光補充，有助與客户建立良好關係。

2.辦公桌物品擺放有講究

辧公桌的布置也要講究，將常用物品放置在左手邊，符合「左青龍，右白虎」的風水原則，能增強事業運。

3.座位背後要有靠

座位背後最好有實牆，象徵有靠山，能增強安全感和貴人運。如果條件不允許，可以在椅背上掛一件深色外套，也能起到類似效果。

4.巧用植物增財運

在辦公桌上擺放小型綠植，如發財樹或綠蘿，既能淨化空氣，增添生氣，又能有助提升財運，但要注意及時打理，保持植物生機勃勃。

5.升職加薪風水用品

想要業績提升，當然少不了風水品的助力，可在辦公桌左手邊擺放文昌筆、文昌塔或增運的風水品，均可起到旺運的效果！

風水是助力，真正的成功還需要靠自己的努力。