金秀賢黃子佼11年前曾同框　震驚網民：惺惺相惜

韓星金秀賢近日捲入風波，先被指不承認與已故女星金賽綸交往，但被連環爆料後才承認有過一段情，但被揭女方當年疑似未成年，他即否認說法，指交往年期對方已經成年，事件持續發酵，他的形象重創。

近日有網友翻出金秀賢11年前到台灣，與主持人黃子佼同台的畫面，指如今兩人的演藝事業都受到醜聞影響，更翻出3個驚人巧合之處，掀起網友討論。金秀賢2013年憑韓劇《來自星星的你》「都敏俊」一角爆紅，紅遍亞洲各地，2014年他更首次以台灣與粉絲見面，氣勢一時無倆，而當時的活動主持人正正就是黃子佼，當日黃子佼在台上展現幽默主持風格，逗得金秀賢一度笑到說不出話。

而黃子佼事後亦社交平台發文兼分享合照，以3個巧合總結兩人的初相遇，「1988出生的（金秀賢），1988出道的（黃子佼），一樣的拍照手勢，一樣的藍黑色系」。然而，11年後對照兩人現在的遭遇，難免令人不勝唏噓，網友揶揄：「志同道合吧」、「啟蒙老師？」、「兩位同路人早就見過面」、「惺惺相惜」。

黃子佼早前因持有未成年少女影音遭判有期徒刑8個月，雖然其涉性侵多位未成年少女案罪嫌不足，獲不起訴處分甩身，不過已令其聲譽受挫，圈中萬人唾棄。