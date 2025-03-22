春遊荷蘭　必訪3大鬱金香花海

想於春天欣賞燦爛花海，荷蘭是個理想的好去處，當地3至5月正值鬱金香花季，人氣賞花景點多不勝數，首推位於首都阿姆斯特丹近郊位置的小鎮利瑟，當地有面積達32公頃、種植了700萬株球根花卉的庫肯霍夫公園（Keukenhof），無論是繽紛悅目、抑或難得一見的鬱金香品種都可望個夠本！另外，荷蘭中部Noordoostpolder區和西部Bollenstreek區亦各有美艷花景，儼如世外桃源！

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800品種 爭奇鬥艷

作為全球最大球根花卉主題公園的庫肯霍夫公園，擁有「歐洲花園」的美譽，於每年3月下旬至5月上旬對外開放，並舉行為期約8星期的鬱金香花展。今年第76屆花展即日起至5月11日舉行，由當地100家參展商參與，展出逾700萬株、800多個不同品種的球根花類，當中鬱金香便佔約700種，而花園到處都種植了該款花朵，可隨意在園裏漫步細賞你歡喜的品種及顏色，當中更不乏以著名畫家如梵高（Vincent van Gogh）及揚斯滕（Jan Steen）等命名的品種。而公園亦設計成一個藝術花園，有蜿蜒小徑、湖泊和精美雕塑，加上還有經常出現在明信片的招牌風車，打卡位多不勝數。 除了鬱金香，公園還有番紅花、水仙花、風信子、鳶尾蘭、非洲菊、玫瑰、百合等輪流綻放，而且更設置不同主題的溫室展館。另外，開園期間同時有多項精彩活動，例如樂團演奏、花車巡遊、荷蘭文化遺產日及各種主題展覽等，訪客也可踏單車或沿着運河坐船環遊花圃。成人入場費€20起（約HK$170）。

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逾千公頃 沿路盛放

荷蘭中部弗萊福蘭省（Flevoland）的東北圩田（Noordoostpolder），是於1986年透過須德海水淡化開發所成立的區份，四面環海，屬世界最大人工島之一。該處種有逾2,000公頃的鬱金香花田，並會每年舉辦鬱金香節，今年將於4月18日至5月4日期間舉行。鬱金香會沿着長約114公里的高速公路盛放，還有百合、劍蘭和風信子等球根花卉，沿途按照路標指示行駛或步行便可飽覽絢麗花田，該路段更曾被《國家地理》雜誌評選為「世界最美花田路徑」之一。另設24公里的單車徑，途徑埃默洛爾德（Emmeloord）、克雷伊（Creil）和呂特爾海斯特 （Luttelgeest）等城市，到處都種有鬱金香田等，其中克雷伊設有約500個品種的鬱金香體驗場，不過只能遠距離欣賞。若想一嘗採摘滋味，不妨到訪馬克奈塞（Marknesse）的鬱金香採摘農場，該處佔地5,000平方米，每年平均種植50萬株鬱金香，更可選購一整桶鬱金香（最多30株）。鬱金香節同時提供熱氣球和直升機觀賞體驗，另有美食節及創意市集等活動可參與。

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年度盛事 慶典遊行

以迷人海灘和鬱金香種植區馳名的Bollenstreek，是荷蘭西部海濱地區的總稱。如果想大範圍地暢遊，該處設有一條35公里長的單車路線，途徑庫肯霍夫城堡（Kasteel Keukenhof）、種有逾400萬株花朵的阿姆斯特丹鬱金香體驗基地、鬱金香穀倉（The Tulip Barn）等，還可順道探索周邊的鄉村莊園和沙丘地區，另有多條單車觀光路線，無論是賞花還是地標朝聖都能一併滿足。當地每年花季都會舉辦花車巡遊Bloemencorso Bollenstreek，今年將定於4月12日舉行，屆時會有14輛由數百名義工用鬱金香等球莖花類所裝飾的花車，包括有城堡、玩具屋、啤牌等造型，以及30多輛添上多種花卉的豪華轎車、舞者和管弦樂隊組成遊行隊伍。巡遊會於早上9點從諾德維克（Noordwijk）出發，途徑利瑟、泰靈恩（Teylingen）等，預計晚上9點抵達哈倫（Haarlem），整段遊行路線綿延42公里。過程中還會有舞蹈團體和樂隊載歌載舞，每年都吸引國內外成千上萬的遊客前來一睹斑斕奪目的花卉奇觀。