姜卓文回復單身上戀綜　有信心贏取女神芳心

無綫戀綜《女神配對計劃》連日來進行海選，今日13位參加者接受江美儀、陸浩明、陳懿德和麥玲玲面試。當中不乏「條件優厚」的參賽者，有家族經營醫美集團30歲的陳衍丞、31歲財務律師劉啟進和38歲餐廳總經理劉榮業，又有「騎呢族」如早前狂追女神的BabyFace黃駿濠以及「翻版戇豆」吳宇軒，而全場年紀最大的54歲「王晶林敏驄混合版」高漢良報稱失業打散。

在身材方面，身材圓潤的BabyFace自認有操肌，不過揭起上衣只露出肚腩。而自稱健身教練的邱迦康則擁46吋胸肌，即場除衫晒6嚿腹肌，並自封為「貝沙灣第一胸肌」，不過原來是借住在貝沙灣的朋友的健身室來做Gym。31歲的梁景𡺤曾參加過《我推的野男Live》被網民封為「大隻張敬軒」，身形都相當健碩。另外，有一位參賽者是無綫幕後梁奕軒，現場表演唱歌，鍾意女神李芷晴夠貼地，陸浩明戲弄陳懿德說：「德德（陳懿德）唔夠貼地？不過佢已經有天宇。」

BabyFace和財務律師劉啟進一同受訪，BabyFace自覺女神着重男仔性格，好有自信懂得氹人開心，又愛打拳有拚搏精神，問會否再操練減肚腩？他表示只是有少許脂肪，會抱着彭于晏的精神，揚言永不放棄。至於任職律師的劉啟進被指拋頭露面追女仔？他表示：「唔係拋頭露面，見到節目啱就參加，老闆都好支持。」對手不少肌肉型，他就自稱自己西裝外表，內裏亦有一排肌肉。

至於，姜大衛細仔姜卓文原本有個拍拖多年女友，早前拍攝婚照更被網民爆出好事近，但今日突然自爆回復單身兩個月，昨日才通知父母參加戀綜，父母都支持，問是否被女友飛甩？他即表示：「唔講啦！我哋生活上和思想上唔夾，好可惜佢係好女仔，但係唔夾就係唔夾，都係分開好啲。」他表示擇偶着重性格多於外表，夾得來十分重要，本身認識葉蒨文和關嘉敏，但未有深入了解，希望藉此加深認識，他表示：「我喜歡外向，鬼妹仔性格女仔，因為我都少少鬼仔性格，如果要我揀，我覺得李芷晴幾正，只係擔心自己唔夠高。」自言星二代背景有着數，起跑線較前，但身形上仍有待操練，透露年尾接了一個要騷肌的工作，現在加緊操練做健身和跑步，對自己亦有信心。

而江美儀表示今日替「女兒」羅毓儀揀選對象，較重視人品，笑言：「經濟都好重要，都唔想個女咁辛苦。」讚參加者好勇敢、面皮夠厚不怕醜，又點名讚姜卓文靚仔高質：「以前同佢食過飯，原來都識咗咁耐，（佢有背景着數啲？）佢未講定追求邊個，有理想有目標係好事會加分。（你都幫自己揀？）唔會啦！初時我以為叫我嚟係畀我揀，原來係畀個女揀。」另外提到夏春秋離逝，身為前媳婦的江美儀表示不清楚喪禮細節，但有慰問他家人。