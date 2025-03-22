RD6純電Pickup抵港登場

吉利(Geely)集團旗下純電動Pickup品牌RIDDARA(國內稱RADAR雷達) 日前正式登陸香港，並為香港市場帶來全新RD6純電四驅Pickup。

建基於名為M.A.P雷達瀚海平台，擁有5,260×1,900×1,880mm的車身長闊高，尾斗尺寸則為1,525×1,450×540mm，淨載重量達1,030kg。車載73kWh磷酸鐵鋰電池，最大續航力424km(NEDC)。支援110kW DC直流快速充電，由30-80%約30分鐘，若以6.6kW AC交流電充電，20-100%約需9.3小時。

配備一前一後電馬達，最大馬力424PS，最大扭力595Nm。完成0-100km/h只需4.5秒，極速190km/h。更提供7種駕駛模式，除了經濟、舒適和運動，還有雪地、泥地、越野及涉水模式，配合全系智能四驅系統，可結合路況及載重情況，實現後驅、適時四驅或全時四驅性能，同時實現815mm最大涉水深度及95%最大爬坡度。