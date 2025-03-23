娛圈單打︱改名未改運　女團真頭痕

南韓人氣女團NewJeans改名做NJZ之後，唔知係生壞命定改壞名，原定今日首度參加香港ComplexCon一波幾折，繼前排購票風波已經搞到頭都大，點知仲有下文，真係一殼眼淚。

話說南韓首爾中央地方法院日前接受咗經理人公司ADOR嘅申請，裁定NJZ唔可以獨立進行演藝活動，包括廣告代言同音樂相關工作。呢個判決簡直係一個震撼彈，搞到NJZ隨時冇得登台，唔少香港同海外粉絲已經買咗飛，特登請假、book酒店諗住睇NJZ表演，依家隨時打水漂，真係喊出嚟㗎。好在NJZ大派定心丸，表明對裁決提出異議，強調會如期出演。噓，咁都冇咁驚。

成件事嘅起因係ADOR嘅CEO閔熙珍同母公司鬧翻，雙方互爆黑料、對簿公堂，到底邊個啱邊個錯，實在係有理說不清，依家最擔心嘅係NJZ會唔會因為呢場風波而解散，睇嚟呢個新名都唔多夾班女仔嘅八字，不如快啲搵個大師算算佢好喎。

講開又講，踏入九運之後，香港盛事好似頭頭碰着黑，好似話台灣天團五月天舊年4月底喺中環海濱開演唱會，首晚唱到encore環節時，突然風雲色變掛黃雨警告，結果要臨時cut咗現場演出，認真掃興。

禍不單行嘅係第二晚準備緊嗰陣，舞台上個球形LED屏幕突然起火，燒到濃煙席捲半空，唔知嘅仲以為係Effect添。卒之當晚場次又煞停，粉絲們當然係失望到爆啦，都咪話唔信邪。

所以呢，近期大熱哪吒金句「我命由我不由天」，真係信佢一成、智商歸零，都係國際天后Taylor Swift同Lady Gaga醒目，一於避港則吉，寧願飛去星洲賺坡紙好過。