舊愛Selena Gomez新歌暗寸　天王Justin Bieber承認有暴怒症

加拿大天王Justin Bieber近來身心健康問題惹起關注，他上周五（21日）與盛傳婚變的美國女模妻子Hailey於荷里活一間壽司店吃晚餐，雖然剃了鬍鬚，比之前看起來精神，但明顯一副心事重重的樣子。網友估計Justin心情差，是受美國女歌手舊愛Selena Gomez同日較早時候推出的新碟《I Said I Love You First》有關，碟中歌詞除了大晒她與未婚夫Benny Blanco的恩愛，還暗地嘲諷Justin。

Selena在歌曲《How Does It Feel to be Forgotten》歌詞中，唱出「你太令人尷尬/沒人望着你便去哭吧/我實在想像不到/被人遺忘的感覺如何？」另一句「看看你/就看看現在的你」與Selena於2020年推出講述與Justin分手的《Look at Her Now》歌詞非常相似，也是關聯提示之一。

Justin翌日早上於社交網站剖白：「我都有暴怒症，但我想成長，唔好咁大反應（搖頭）」，並加上一個以手掩面的表情符號。他又上載自己童年照，以及新生兒子Jack的照片。Justin早前曾於社交網站剖白不少心聲，除了覺得自己不值得成功，又自言充滿遇溺與不安的感覺，令粉絲擔心。