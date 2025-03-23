虞書欣新劇9個廣告跌剩一個　疑被趙露思搶走爆劇女角

內地95後小花虞書欣憑劇集《永夜星河》而人氣登頂成事業高峰，她跟內地小生林一主演的劇集《噓，國王在冬眠》昨日（22日）迎來大結局，劇中兩人有情人終成眷屬，虞書欣獲男主角向她求婚。雖然劇集初時收視強勁，可惜後勁不繼，近日小花陳都靈主演的《雁回時》空降播出，也立時擊敗《噓》劇，登上熱度榜冠軍。

縱使如此，虞書欣的招商能力還是備受認同，被視為招商女王的她，《噓》劇首集的廣告量破播放平台現偶劇招商紀錄，雖然劇集廣告由最初的9個廣告跌至最後只剩一個，但她仍是95花第一部全集有廣告的現偶劇，力壓其他95花。

另外，早前有傳虞書欣與檀健次將合演新劇《將門獨后》，然而，近日傳出變數，其女主角寶座被另一95後小花趙露思搶去，由於趙露思不復拍《戀人》，因而騰出空檔，而劇組看過她演出的《珠簾玉幕》後認為她跟《將》劇角色十分配合，故擬邀趙露思擔任女主角，令粉絲們大感期待，並指她大有機會跟《仙台有樹》的鄧為拍檔。

而昨日虞書欣現身珠寶展，她以品牌高級訂製的黑色低胸開衩晚裝上陣，融合羽毛及刺繡元素，宛如黑天鵝，配合髮髻，造型高貴優雅，之後她又換上另一套黃色晚裝示人襯波浪長髮，即時變身公主。同場還有張栢芝，她以身穿黑金色漸變晚裝裙與一頭all back的長直髮，造型絕美。