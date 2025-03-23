方力申幸福肥重6公斤　自爆當時得媽咪知佢求婚

藝人方力申（小方）情人節宣布迎娶圈外女友葉萱（Maple），正式成為「老襯」。他今早（23日）出席慈善行活動，擔任大使兼親自落場參與，是婚後首次出席活動。他表示活動舉辦開初已出任大使，不經不覺已來到10周年，他説：「今年第7次行，知道大家每年都好期待，不過我冇乜準備，所以冇咁期待。」他坦言雖為游泳運動員出身，但跟跑步訓練的肌肉不同：「游水我就Fit喇，嚟緊4月頭去新加坡同朋友參加三項鐵人，我負責游水，每日都有練水。」

小方笑言婚後出現「幸福肥」，比婚前重了6公斤，他說：「因為我哋冇擺酒，返嚟同屋企人食餐飯，好多朋友又另外約食飯，加上我同太太都生日，唔知食咗幾多餐。」他自爆當初是媽咪提議他要去美國工作不如順道求婚，但隨即改口是自己意思，笑指以免回家被愛妻責難，又感謝當地朋友協助安排，讓整個求婚過程順利進行，笑指自己也沒太大信心，而求婚及註冊簽字時自己也忍不住感動落淚：「原來真係男兒膝下有黃金，當你跪喺度望番上去，感覺到面前嘅人嗰份威嚴，哈哈！」

他表示現已習慣以太太稱呼對方，又指只有媽咪知他會求婚，但也不知道他們會順道於當地簽字結婚，二人回港後立即向父母「斟茶」，笑指爸爸甜笑地跟他們說「早生貴子、傳宗接代」，笑言已有多年冇見過爸爸笑得這麼甜。又笑指剛剛從媽媽口中得知爸爸即將迎接80大壽，問他會否送個孫兒給爸爸賀壽？他透露跟太太有計劃生小朋友，但希望先以中醫調理好身體，更笑指身邊朋友紛紛向他推介生仔食療，坦言一切順其自然。

除了到新加坡參加比賽，小方亦透露4月中會到內地開騷，問他會否邀請太太做嘉賓？他即重提之前被指邀Maple為自己的演唱會伴舞，笑稱到現在也不知道該名舞者身份，又表示太太屆時只會在台下欣賞表演，問到會否夫妻檔上陣接廣告？小方表示若太太願意自己當然沒問題。