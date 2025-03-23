【營事檔案】酒釀水波蛋

其實酒釀蛋是一個中華民族的傳統食譜，材料十分簡單，只需雞蛋及酒釀，就可以有不同凡煮法，可改為蛋花、加入桂花蜜、紅棗杞子等食材。

酒釀甜食最常見

酒釀又稱醪糟或醪醩，味道甜並帶有酒味，是由糯米蒸熟，然後加入麴發酵而成。酒釀主要是由糯米製成，因此可提供碳水化合物，為身體提供能量。而在發酵的過程下都會產生酒精，雖然經再次加熱處理後酒精含量通常較低，但小孩及老人家在食用前都仍需注意。酒釀常用的食法包括酒釀湯圓及桂花酒釀蛋花湯等，都是以甜食為主。

黑糖都是糖

黑糖多半被用作台式的黑糖珍珠奶茶、黑糖糕或黑糖薑茶等，由於黑糖比起一般白沙糖更有風味，因此除了加添甜味之外，更有其獨特的香味。黑糖是以甘蔗為原材料，經處理及精煉等過程而產出黑糖、黃糖、白糖等不同產品。黑糖是蔗糖中精煉程度最少的，因此可保留最多甘蔗當中的微量元素，如礦物質等。黑糖相對含有較多的礦物質，如鈣、鐵、鎂和鉀，這些礦物質對於維持骨骼健康和血液健康非常重要。雖然黑糖的微量營養素比白沙糖更豐富，但當中的糖分含量仍是十分之高，因此都要適量使用，避免過量攝入。

酒釀水波蛋

材料：

雞蛋 2隻

枸杞 8粒

去核紅棗 3粒

酒釀 2湯匙

黑糖 2湯匙

代糖 2湯匙

做法：

1) 去核紅棗切細備用

2) 鍋中加入500毫升水煮滾，加入黑糖、枸杞及紅棗再次煮滾

3) 轉至中小火打入雞蛋，不需攪拌直至蛋白凝固

4) 加入酒釀及代糖，煮滾後關火，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。