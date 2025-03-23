陳妍希走出離婚陰霾孖歐陽娜娜北京睇騷　終於笑了！

台灣女星陳妍希於上月月18日與內地男星陳曉公開發表聲明宣布2人已離婚，回復單身後展開新生活，她前日（21日）出Po與歐陽娜娜合體現身《難哄》歌手汪蘇瀧，於北京鳥巢的演唱會，大呼汪蘇瀧「年少有為，好精彩！」照片中，她一身名牌，顯見好心情，粉絲則為她加油打氣，祝福她能展開新生活。

陳妍希Po出與歐陽娜娜前往汪蘇瀧演唱會的現場照片，見她在粉紅墨鏡下露出笑顏，與婚變後曾被拍到落寞神情不同，與友人在鳥巢度過開心的一晚，並喊：「謝謝瀧瀧請看演唱會， 年少有為，好精彩！」

網友見文則紛紛為陳妍希加油打氣，表示真的好久不見陳妍希大喊：「想你啦！」粉絲只希望她過得開心就好：「和朋友一起開開心心的真好，聽聽演唱會整個心情都愉快起來了。」而歐陽娜娜也在同日晚上晒出合體照，表示：「瀧哥第一場，十萬伏特，為你驕傲哥！」

而陳妍希的閏蜜楊丞琳也在昨日(22)日晚間於北京舉行巡唱會，歐陽娜娜偕同母親傅娟共同前往現場，隨後也在社交網文表示：「第一次看like a star，舞美漂亮人美麗，唱得太太太好了，我愛嫂子楊丞琳。」釣出楊丞琳在留言處親回感謝。