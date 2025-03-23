經典雜貨品牌聯乘便利店　全線商品390日圓起跳

風靡一時的雜貨品牌SWIMMER與日本平價雜貨店Thank You Mart合作，推出一系列復古可愛的聯乘商品，全線商品僅售390日圓（約HK$20），預計於4月中旬發售，官方網店現已開放預購，粉絲們千萬不要錯過！

SWIMMER自1987年創立以來，憑藉其以動物和甜點為主題的可愛設計，吸引了各個年齡層的粉絲，成為平成時代的代表性雜貨品牌之一。雖然品牌曾一度沉寂，但自2020年復活後，不僅成功喚起舊粉絲的回憶，更俘虜了新一代，成為時下年輕人追捧的潮流品牌之一。是次聯乘系列以「Be Smile, Be Kawaii」為主題，推出共35款實用雜貨，包括環保袋、洗衣網、毛絨小袋、卡片套等，採用柔和的粉彩色調，搭配SWIMMER經典的可愛角色，既保留了品牌的復古風格，亦注入現代潮流元素，包括片套、iPhone手機殼、仿皮革鎖匙扣等。系列還包括多款文具，如亞加力膠夾、立體貼紙、便條紙和貼紙等，實用性高，為你的學習和工作增添一份可愛動力！值得一提的是，立體貼紙特別採用了平成時代的經典材質，復古感十足，絕對是收藏愛好者的心頭好。無論你是SWIMMER的忠實粉絲，還是單純被這股復古可愛風吸引，這系列聯乘雜貨都絕對值得入手。