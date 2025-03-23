楊祐寧宣布又有喜　晒老婆摸孕肚照呢胎又係女？

台灣男星楊祐寧2020年與老婆Melinda（阿梅）宣布結婚，同年兩人率先迎來大女兒Anah，老婆2023年再順利誕下二女兒Kya，一家4口生活相當美滿。沒想到夫妻2人今日（23日）又宣布喜訊，老婆晒出摸孕肚的照片，開心表示兩人將升格為三寶爸媽。

Melinda稍早在社群分享與楊祐寧的甜蜜自拍，她將右手輕輕撫摸在微凸的孕肚上，楊祐寧則對著鏡頭露出燦爛笑容，夫妻倆難掩迎來好消息的喜悅，並配文寫下：「Vol. 3 coming this year.（第三章即將在今年登場。）」雖然尚未公布第三胎的性別，但已先預告今年就會迎來家庭的新成員，對此，楊祐寧經理人表示，Melinda的預產期是下半年，目前寶寶性別還不知道。至於第三胎是意外還是計劃中？她說：「是比計劃來得快的驚喜！」

懷孕喜訊一公布後，立刻吸引大批粉絲獻上祝福，同時演藝圈的好友也紛紛留言祝賀，包括楊謹華、賈靜雯、Melody等：「Wow〜恭喜」、「哇哇哇！大大的恭喜啊」、「救命啊也太值得開心！恭喜恭喜」、「Omg congrats」，不少人更好奇夫妻2人是否會再迎來小女孩，「還是女子宿舍嗎」、「幫你們祈禱一定是帥哥……嘿嘿」。

事實上，楊祐寧與Melinda結婚5年，雖然已經育有2女，家中卻還未見小男生的影子，因此有人曾問過楊祐寧第三胎比較希望生兒子還是女兒，當時楊祐寧回覆，「男生、女生都很好，如果是兒子，可以陪他一起去衝浪」，更笑說現在流行收集盲盒公仔，他也想體驗這種驚喜，所以不會事先驗寶寶性別，主要是家中又能多一位成員，全家都非常高興。