【是日通勝】

農曆二月廿六

乙巳年 己卯月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、會友、立約

忌：出行、詞訟、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：40、29、38

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

金牛座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

雙子座：愛情運急升，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

巨蟹座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

獅子座：人逢好運精神爽，讓自己做些感興趣的事。

處女座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

天秤座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天蠍座：單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。

人馬座：過分解讀別人的說話，跟自尋煩惱沒分別。

山羊座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

水瓶座：宜給伴侶多點私人空間，過多約束冇好處。

雙魚座：事業發展進入瓶頸期，是時候向前輩請教。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 財運佳

（跌）豬 有麻煩

鼠：職業人氣高，多與人合作，無往而不利。

牛：工作運一般，宜改善同事之間的交流。

虎：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

兔：應多留兩個錢傍身，勿打腫臉充胖子。

龍：感情運一般，宜抱持隨遇而安的心態。

蛇：學會吸取教訓，事業發展易取得突破！

馬：有洞察問題的能力，容易獲上司認可。

羊：運勢上升，易從日常生活中找到樂趣。

猴：財運不錯，有利做生意，開單冇難度。

雞：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

狗：健康是財富，小心飲食，防病從口入。

豬：是日沖煞，謀事多阻滯，需加倍留神。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

日日是好日（上）

「日日是好日」是一句富有哲理的格言，意味着每一天都是值得珍惜的好日子。這句話提醒我們，要以積極的心態面對生活中的每一個瞬間，無論環境如何變化，心境的調整才是關鍵。

首先，生活中難免會遇到挑戰與困難，但如果能夠以「日日是好日」的心態去看待，便能在逆境中找到成長的機會。每一次的挫折都是人生的一部分，正是這些磨難塑造了我們的品格，讓我們變得更加堅韌和有智慧。這種心態鼓勵我們保持希望，勇敢迎接每一天的挑戰。

其次，「日日是好日」也強調了感恩的重要性。每一天的日出日落，每一頓飯餐，每一位摯友，都是生活中值得感恩的事物。當我們學會珍惜身邊的人和事，便能感受到生活的美好與幸福。這份感恩的心情，會讓我們更容易體會到生活中的小確幸，增添生活的色彩。

這句話還提醒我們活在當下。許多人常常因為對未來的焦慮或對過去的懷念而忽略了眼前的美好。學會享受當下的每一刻，無論是工作還是休閒，我們都能找到快樂的泉源。

「日日是好日」不僅是一種生活態度，更是一種心靈的智慧。讓我們在每一天中保持感恩與積極的心態，去發現生活中的美好，讓每一天都成為值得珍惜的好日子。