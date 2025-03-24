伍富橋富貴老婆墮假機票騙局　被騙過程曝光

「億萬駙馬」伍富橋與老婆梁兆楹（Shirley）結婚後不時大晒恩愛放閃，近日Shirley因為受傷而要坐輪椅，伍富橋對老婆照顧有加，不過，他今日（24日）於社交網轉載老婆的截圖，並指對方墮入假機票騙局，慘被騙了買4套平價商務艙機票，涉及款項總共38,000元。

他發文透露事發經過：「事緣係我老婆呢兩日不便走動，唔係坐輪椅就瞓喺張床，太悶係咁碌社交台，畀佢發現咗呢一個廣告。」並與這個詐騙集團展開對話，好快就好騙買了4套聲稱商務艙機票， 但當準備想再買多一套機票時「開始發現唔對路」：「 經過多次盤問後，對方突然封鎖我老婆WhatsApp，此時我老婆就知道被騙了，並已即時報案。」

Shirley指這個詐騙集團「有晒單同埋認證做得勁真」，但從截圖可見，對方要求梁兆楹將每張價值9,500元的機票要分4次過數，即是總值38,000元，開頭梁兆楹不都有產生疑惑：「一張單過點解要分開過數？ 當時都有問過佢呢個問題，但係佢就講咗一大堆公司Policy，話如果係分開過到時改機票會方便啲，咁我諗住係銀行過數，同埋有入帳名稱應該冇事，當下都冇諗咁多。」過數給對方之後，才發現過數的戶口並不是該旅行社的名字：「當時即刻同佢對質點解戶口唔同咗名？同埋點解佢明明話15分鐘後會收到電子機票，但係又一直都冇收到。跟住仲要send埋勁多嗰啲post畀我，說服我繼續畀錢，仲同我講話佢哋公司間間銀行都會有唔同戶口，當下即刻知道賴嘢 。」

她之後再上該旅行社的官網，發現近日有不少人盜用其的名字騙人，故官網上載正確的官方社交網以正視聽，她呼籲大家要小心，希望不要再有人上當：「雖然知道一定係追唔番㗎啦，亦都冇抱過希望，想笑嘅都可以盡情笑，出Post係因為希望唔好再有人畀人呃就好啦，自問都精明咗30年，但原來真係會有發瘟嘅時候。」