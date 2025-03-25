與緋聞男友同框　劉亦菲預告演而優則編

有「神仙姐姐」之稱的內地花旦劉亦菲早前被發現跟內地公司的董事長余承東在社交網互相關注及點讚，因而引起網民熱議，更引發兩人交往的揣測，後來男方公開否認闢謠，有知情人透露劉亦菲跟該公司將有合作，這只是宣傳手法而已。

昨日（24日）劉亦菲以該公司旗下汽車品牌大使身份與「緋聞男友」余承東現身直播，劉亦菲身穿白色襯衣配黃色長裙示人，憑劇集《玫瑰的故事》而人氣登頂的她，透露在新廣告中將會跟《玫瑰的故事》有關連，她更有份參與劇本創作：「我知道品牌買了《玫瑰的故事》的版權，希望有一個聯結，我之前從來沒有拍過一個廣告是跟劇集角色連在一起，以往劇集拍完畫上句號，所以今次對創作上挺期待的。」而廣告將於4月中推出。

另外，講到車，劉亦菲表示購車會着眼於性能、外觀、功能以及車內空間幾方面，她自認以前開車技術很好，曾試過由羅馬駕車到瑞士，但現在退步不少，當她有壓力時，喜歡開快一點來減壓。席上被問到如果不當演員會做甚麼工作時？她堅定謂：「這我非常確定它是我唯一熱愛的事情。」談到如何激勵自己時，她稱我會問自己，是否已經達到了極限，然後不斷挑戰自我突破，推動自己走向下一個更高的目標。而粉絲對於《玫》劇還有番外篇大感開心。